The New York Times advierte sobre un posible autogolpe militar en Brasil

Las amenazas giran en torno al presidente: las muertes diarias por el virus en Brasil son ahora las más altas del mundo. Los inversores están huyendo del país. El mandatario, sus hijos y sus aliados están bajo investigación. Su elección podría incluso ser revocada.

La crisis se ha vuelto tan intensa que algunas de las figuras militares más poderosas de Brasil advierten sobre la inestabilidad, lo que provoca estremecimientos de que podrían hacerse cargo y desmantelar la democracia más grande de América Latina.

Pero lejos de denunciar la idea, el círculo íntimo del presidente Jair Bolsonaro parece estar reclamando que los militares entren en la refriega. De hecho, uno de los hijos del presidente, un congresista que elogió la antigua dictadura militar del país, dijo que una ruptura institucional similar era inevitable.

“Ya no es una opinión sobre si sucederá, sino cuándo ocurrirá esto”, dijo recientemente el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, a un destacado blogger brasileño, advirtiendo sobre lo que llamó una “ruptura” inminente en el sistema democrático de Brasil.

El enfrentamiento traza un arco siniestro para Brasil, un país que se deshizo del dominio militar en la década de 1980 y construyó una democracia próspera a su paso. En dos décadas, Brasil había llegado a representar la energía y la promesa del mundo en desarrollo, con una economía en auge y el derecho a organizar la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

Desde entonces, su economía tambalea, los escándalos de corrupción han derrocado o atrapado a muchos de sus líderes y una batalla de destitución derrocó a su poderoso gobierno de izquierda.

Bolsonaro, un ex capitán del ejército, entró en este tumulto, celebrando el pasado militar del país y prometiendo restablecer el orden. Pero ha sido criticado por minimizar el virus, sabotear las medidas de aislamiento y presidir caballerosamente uno de los peajes de muerte más altos del mundo, diciendo: “Lo sentimos por todos los muertos, pero ese es el destino de todos”.

Él, su familia y sus seguidores también están siendo perseguidos por acusaciones como abuso de poder, corrupción y divulgación ilegal de información errónea. Sin embargo, casi la mitad de su gabinete está compuesto por figuras militares, y ahora, según los críticos, confía en la amenaza de la intervención militar para evitar los desafíos a su presidencia.

Un general retirado en el gabinete de Bolsonaro, Augusto Heleno, el asesor de seguridad nacional, sacudió a la nación en mayo cuando advirtió sobre “consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional” después de que la Corte Suprema dejara avanzar una investigación sobre los partidarios de Bolsonaro.

Otro general, el ministro de Defensa, rápidamente apoyó la provocación, mientras que Bolsonaro también arremetió, sugiriendo que la policía ignore las “órdenes absurdas” de la corte.

“Esto está desestabilizando al país, justo durante una pandemia”, dijo Sergio Moro, el ex ministro de justicia que rompió con Bolsonaro en abril, sobre las amenazas de intervención militar. “Es reprensible. El país no necesita vivir con este tipo de amenaza”.

Los líderes políticos y analistas dicen que una intervención militar sigue siendo poco probable. Aun así, la posibilidad se cierne sobre las instituciones democráticas de la nación, que están analizando a Bolsonaro y su familia en múltiples frentes.

Dos de los hijos del presidente están siendo investigados por el tipo de campañas de desinformación y difamación que ayudaron a que su padre fuera elegido en 2018, y a fines del mes pasado, la policía federal allanó varias propiedades vinculadas a aliados influyentes de Bolsonaro. El Tribunal Superior Electoral, que supervisa las elecciones, tiene la autoridad de usar evidencia de la investigación para anular las elecciones y destituir a Bolsonaro de su cargo.

Dos de sus hijos también están bajo investigación por corrupción, y la Corte Suprema recientemente autorizó una investigación sobre las acusaciones de que Bolsonaro intentó reemplazar al jefe de la policía federal para proteger a su familia y amigos.

Incluso el manejo de la pandemia por parte del presidente está bajo amenaza legal: el lunes, un juez de la Corte Suprema ordenó al gobierno que dejara de suprimir datos sobre el creciente número de muertos en Brasil.

Las amenazas de intervención militar han provocado una reacción violenta, incluso por parte de algunos miembros de alto rango de las fuerzas armadas. Y el general Heleno, el asesor de seguridad nacional, dijo más tarde que no apoyaba un golpe de estado, argumentando que fue mal entendido.

Aún así, los funcionarios militares y civiles de la propia administración de Bolsonaro, así como los aliados del presidente en el Congreso, las mega iglesias evangélicas y las asociaciones militares, dicen que las maniobras tienen como objetivo evitar cualquier intento de las instituciones legislativas y judiciales de Brasil de derrocar al presidente.

Silas Malafaia, un televangelista de derecha cercano a Bolsonaro, insistió en que el presidente no le había contado ningún plan de intervención militar. Aún así, argumentó que las fuerzas armadas tenían el derecho de evitar que los tribunales sobrepasen o incluso destituyan al presidente.

“Eso no es un golpe”, dijo Malafaia. “Está inculcando orden donde hay desorden”.

Los funcionarios pro-Bolsonaro que emiten tales amenazas generalmente no se refieren a la forma en que los golpes se han llevado a cabo a menudo en América Latina, con las fuerzas armadas derrocando a un líder civil para instalar uno propio.

En cambio, parecen estar instando a algo similar a lo que sucedió en Perú en 1992, cuando Alberto Fujimori, el líder de derecha, utilizó las fuerzas armadas para disolver el Congreso, reorganizar el poder judicial y perseguir a los opositores políticos.

Bolsonaro, quien todavía recibe el apoyo de aproximadamente el 30 por ciento de los brasileños, ya se presenta a sí mismo como la encarnación de la cultura militar brasileña, y presenta a las fuerzas armadas como gerentes éticos y eficientes.

Las fuerzas armadas de Brasil ya ejercen una influencia excepcional en su gobierno. Figuras militares, incluidos generales retirados de cuatro estrellas, representan 10 de 22 ministros en el gabinete. El gobierno nombró a casi 2,900 miembros militares en servicio activo para cargos administrativos.

La influencia de las fuerzas armadas de Brasil se exhibió cuando los líderes del Congreso los eximieron en su mayoría de una revisión de las pensiones de 2019, lo que permitió a los miembros del ejército evitar los recortes de beneficios más profundos que sufren otras partes de la sociedad.

La respuesta pandémica de Bolsonaro mostró el creciente perfil de los militares en su gobierno, así como los riesgos para los líderes de las fuerzas armadas cuando los brasileños comienzan a atribuir la culpa a medida que las cosas van mal.

Sobre la base de los éxitos de salud pública de Brasil en la lucha contra epidemias anteriores, el Ministerio de Salud presionó al comienzo de la crisis para tomar medidas de distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Incluso Bolsonaro parecía estar de acuerdo con el enfoque, disuadiendo a los seguidores de asistir a las manifestaciones callejeras. Luego cambió abruptamente su postura, golpeando a sus seguidores fuera de su palacio.

Bolsonaro también cambió el liderazgo de la respuesta pandémica a otro general, Walter Souza Braga Netto, su jefe de gabinete.

Al margen y obstaculizando la expansión del uso de hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria promovido por Bolsonaro que no ha demostrado ser efectivo contra el virus, el ministro de salud fue reemplazado. Su sucesor duró solo unas pocas semanas hasta que renunció, reemplazado por un general del ejército, Eduardo Pazuello.

Un ex funcionario del ministerio de salud dijo que los cambios abruptos crearon una sensación de caos dentro de la agencia, lo que resultó en semanas de disfunción y parálisis en el momento más crucial, cuando el país debería haber estado luchando contra la propagación incontrolada del virus.

Por separado, Luiz Henrique Mandetta, el ministro de salud al comienzo de la pandemia, dijo que Bolsonaro apreciaba la estabilidad económica por encima de las prioridades de salud, prefiriendo una figura militar al mando del ministerio.

“Necesitaba a alguien como un general o un coronel que viera el ministerio como un peldaño, una forma de obtener un ascenso por valentía”, dijo Mandetta.

Brasil ahora tiene más de 700,000 casos confirmados de coronavirus, solo superados por los Estados Unidos. Al menos 37,000 personas murieron a causa del virus en Brasil hasta el martes, y el conteo de muertes a menudo aumentó en más de 1,000 al día.

La agitación en Brasil está llevando a los inversores a apresurarse por las salidas. La fuga de capitales está alcanzando niveles nunca vistos desde la década de 1990. El Banco Mundial espera que la economía se contraiga un 8 por ciento este año. La producción de automóviles, un pilar de la economía que alguna vez fue próspero, se ha desplomado a su nivel más bajo desde la década de 1950.

Carlos Fico, un historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro que estudia el ejército brasileño, dijo que el creciente poder de las fuerzas armadas conlleva el riesgo de revelar su incompetencia en áreas cruciales.

“Piensan que las declaraciones gigantescas harán que las cosas sucedan como en el ámbito militar, donde se da una orden y los de rango inferior obedecen”, dijo Fico.

Pero ahora que los militares están guiando la respuesta a la pandemia, Fico agregó: “Corren el riesgo de que la sociedad los culpe por lo que sucederá después”.

Los principales aliados de Bolsonaro insisten en que las fuerzas armadas no tienen planes para un golpe de estado. “Ningún general de cuatro estrellas está a favor de la intervención militar”, dijo Sostenes Cavalcante, un congresista de derecha.

Pero al mismo tiempo, Cavalcante argumentó que se debe hacer algo para frenar el poder de la Corte Suprema. Sostuvo que la charla de un golpe de estado por parte del hijo de Bolsonaro era simplemente una forma de presionar al poder judicial. “Se podría interpretar que la Corte Suprema ha sobrepasado su autoridad”, dijo Cavalcante.

Al mismo tiempo, algunos funcionarios de la administración de Bolsonaro están examinando activamente escenarios en los que los militares podrían intervenir. Un oficial militar en el gobierno que no estaba autorizado a hablar en público dijo que una intervención permanecía fuera del radar por el momento, pero que ciertos movimientos del poder judicial, como ordenar una búsqueda en el palacio de Bolsonaro como parte de una investigación, podrían cambiar eso.

Del mismo modo, agregó el funcionario, cualquier posible anulación de las elecciones de 2018 por parte de un juez también se consideraría inaceptable, porque eliminaría no solo a Bolsonaro, sino también a su compañero de fórmula y vicepresidente, Hamilton Mourão, un general retirado.

Mourão ha afirmado repetidamente que no se está considerando ningún tipo de adquisición militar. Pero incluso el debate sobre la intervención militar está generando preocupación sobre la capacidad de recuperación de las instituciones democráticas de Brasil y el regreso a la inestabilidad política crónica, con una constante intromisión militar.

Fernando Henrique Cardoso, un ex presidente civil que estuvo exiliado durante la dictadura militar, dijo que no creía que un golpe fuera inminente. Pero le preocupaba que las tácticas de intimidación de Bolsonaro pudieran intensificarse.

“¿Cómo mueren las democracias? No se necesita un golpe militar”, dijo a periodistas Cardoso, de 88 años, quien ya instó a Bolsonaro a renunciar. “El presidente mismo puede buscar poderes extraordinarios, y puede tomarlos”.

(C) The New York Times