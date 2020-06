Mirkin: Luis Espinoza “no fue a buscar plata para la pobre familia que tenía, fue a cobrar a las cuadreras”

La senadora tucumana Beatriz Mirkin se refirió al aberrante crimen del peón rural en manos de la policía de la siguiente manera: Luis Espinoza "no fue a buscar plata para la pobre familia que tenía, fue a cobrar a las cuadreras".

“Estoy anonadada con esta sesión, enojada con esta sesión”, dijo la senadora Beatriz Mirkin durante la sesión de la Cámara Alta de esta tarde. Minutos después, pidió disculpas en su cuenta de Twitter.

En primer lugar, criticó a la oposición por no apoyar el proyecto de Ley de Alquileres. “En este momento de la pandemia el tema de los alquileres es central y lo que está haciendo el gobierno es entregar recursos a las familias para que puedan pagar el alquiler y tener donde alojarse”, dijo.

Luego se quejó de que “es como si fuéramos a debatir el tema de la educación, pero en realidad no debatimos la educación. Ellos (por los senadores opositores) votan la educación pero hablan de lo que se les canta y estos cantantes lo que hacen es participar de los gobiernos dictatoriales de la Argentina, porque los radicales tuvieron más de 400 intendentes en gobiernos dictatoriales”.

“Los radicales son de la boca para afuera”, siguió, y apuntó contra su par Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio). “Dice que la Legislatura de Tucumán era una escribanía. Miren, la Legislatura de Tucumán tiene 49 legisladores y 47 eran del peronismo. Obviamente, cuáles proyectos se votaban, los proyectos del Ejecutivo”, planteó.

Pero Mirkin se ofuscó todavía más segundos después, al referirse a la senadora María Clara Vega, de La Rioja, quien había hablado momentos antes. “Para evitar males mayores, me quedé tranquila, porque me pidieron que no hablara. Pero tenía ganas de darle un chirlo a la senadora Vega, es una vergüenza lo que dijo”, afirmó.

Vega se había referido al caso de Luis Espinoza y lo definió como “el peón rural que fue ultimado por la Policía de Tucumán, que osó dejar la cuarentena para salir a buscar algún comestible para su familia”.

Tras recordar que ella misma pidió que se investigue el caso, Mirkin sostuvo: “Luis Espinoza no fue a buscar plata para la pobre familia que tenía, fue a cobrar. Porque si la senadora Vega conociera Tucumán y conociera el lugar de donde es Luis Espinoza podría entender qué es lo que pasó, ahí hay cuadreras y corre mucha plata”.

Más tarde, la tucumana pidió disculpas en Twitter. “Me excuso públicamente por el exabrupto que tuve en la sesión de hoy referido a una senadora de La Rioja. Por más que resulten inaceptables sus mentiras y agravios, no debí dejarme llevar por el enojo”, dijo. Fuente: La Gaceta