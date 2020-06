Argentina, en la lista de países que mejor respondieron a la pandemia según la revista Time

Un artículo de la revista estadounidense Time firmado por el profesor de la Universidad de Columbia Ian Bremmer ubica a la Argentina en una lista de países, junto con Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda y Australia, entre otros, que mejor respondieron ante la pandemia de coronavirus.

El estudio fue realizado por Eurasia Group, una consultora presidida por Bremmer, y en la investigación se evaluaron las respuesta de los países a la pandemia siguiendo tres criterios: manejo del sistema de salud, respuesta política y respuesta financiera.

En este listado, la Argentina está agrupada junto con Grecia en una categoría titulada “Venciendo expectativas: un buen arranque, pero con desafíos por delante”.

Con cifras actualizadas al 10 de junio y basadas en el relevamiento que realiza la Universidad Johns Hopkins -referencia a nivel mundial en el registro de la evolución de la pandemia-, el estudio detalla que la Argentina tuvo hasta esa fecha 24.761 casos, con un total de 717 muertos (actualmente la cifra asciende a 27.373 casos y 772 fallecidos)

En este marco, la nota indica que la Argentina “es el caso más sorpresivo de la lista, considerando que el país disparó su noveno default financiero”.

"As the world transitions into the next stage of the global pandemic, now is the time to reflect on which countries handled the initial outbreak response better than others," writes @ianbremmer https://t.co/FKl9r08BWa

— TIME (@TIME) June 12, 2020