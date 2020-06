Brutal ataque de motochorros a una enfermera: la dejan inconsciente

Una enfermera de 46 años fue brutalmente golpeada por dos delincuentes que la atacaron para robarle en Bernal Oeste, Conurbano bonaerense, mientras regresaba de su trabajo poco antes de la medianoche del jueves. La mujer sufrió golpes de puño y patadas hasta quedar inconsciente, tal como se registró en varios videos difundidos en las redes.

Los delincuentes, a bordo de una moto, la interceptaron con el objetivo de robarle sus pertenencias, entre ellas el celular, dinero y hasta sus zapatillas. El violento episodio ocurrió en la calle Zapiola, entre Viejo Bueno y Smith, a pocas cuadras de la clínica en la cual trabaja.

La mujer fue sorprendida por los delincuentes que, sin decir una palabra, la golpearon en el rostro y luego la patearon en el suelo, mientras se encontraba completamente indefensa. En otro de los registros se observa cómo escaparon rápidamente, apenas segundos antes de que un patrullero llegara al lugar para socorrer a la trabajadora de Salud que yacía en la vereda.

“El móvil me llevó al hospital para que me hagan las curaciones y después a la comisaría para hacer la denuncia”, relató la mujer, quien en diálogo con TN agregó: “Es el camino que hago todos los días para volver a mi casa”.

Al momento del robo, la víctima también sufrió la pérdida de sus documentos. Luego de recuperar la conciencia, los médicos le comentaron lo que había sucedido sin que ella pudiera recordar en qué momento y bajo qué circunstancia la golpearon de tal manera. “Me quedé con intriga de saber lo que me había pasado y, aunque me dijeron que me iba a hacer mal, decidí ir a la fábrica a pedir las imágenes de las cámaras de seguridad”, sostuvo la mujer.

“Estamos todos asustados, no es el único caso: esto pasa una o dos veces por semana. Queremos seguridad. Ya no sé en quién confiar. Cuando tenga que reincorporarme al trabajo, no sé cómo voy a hacer. Es el camino que hago todos los días, ya hasta la policía nos da miedo. Tengo terror‘, reveló la víctima.

La mujer sufrió heridas en su rostro, hematomas en varias partes del cuerpo y otras cortantes en la cabeza producto de un golpe con la culata del arma, las cuales debieron ser suturadas con varios puntos.