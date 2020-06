Lali Espósito presentó su video junto a Los Ángeles Azules

View this post on Instagram

Que luuuuujo me di!!!! Ya esta disponible #LasMaravillasDeLaVida junto a los legendarios y geniales @angelesazulesmx 😱🇲🇽❤️🇦🇷 Amo ser parte de esto! Amo compartir música con ellos! Son todooooooo. Gracias por esta invitación! Vayan a verlo y pónganse a bailar! #debuenosairesparaelmundo