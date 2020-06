Vuelve Messi, vuelve Lautaro Martínez

La actividad deportiva comienza a reanudarse en todo el mundo y este sábado 13 de junio el fin de semana arranca con todo la acción, ideal para seguir por televisión.

El regreso de la Liga de España ya es un hecho y vuelve a jugar Lionel Messi. Además, el fútbol español, que ya tuvo su reanudación oficial el jueves, tendrá otros tres partidos que le darán continuidad a la fecha 28.

Otro argentino que forma parte del regreso al fútbol y dirá presente en la jornada del sábado es Lautaro Martínez, que estará disputando con Inter una de las semifinales de la Copa Italia. Por su parte, la Bundesliga continúa y Bayern Munich juega hoy buscando un triunfo que lo siga acercando al título.

El golf también forma parte de la programación. El PGA Tour esta de regreso en Fort Worth, Texas con el Desafío Charles Schwab.

La agenda completa y la televisación del sábado 13

FÚTBOL

8:00 – Espanyol vs. Alavés. Por la Liga de España. ESPN

10.30 – Fortuna Dusseldorf vs. Borussia Dortmund. Por la Bundesliga. ESPN 2

12:00 – Celta vs. Villarreal. Por la Liga de España. ESPN

13.30 – Bayern Munich vs. Borussia Mönchengladbach. Por la Bundesliga. ESPN 2

14.30 – Leganés vs. Valladolid. Por la Liga de España. Fox Sports

15.45 – Napoli vs. Inter. La semifinal de la Copa Italia, partido de vuelta. DirecTV Sports y RAI

17:00 – Mallorca vs. Barcelona. Por la Liga de España. ESPN 2

GOLF

17 Desafío Charles Schwab, PGA Tour. La tercera vuelta. ESPN y Golf Channel TV

Fuente: La Nación