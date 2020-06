La agenda de la TV del domingo

La actividad deportiva se reanuda de a poco en el mundo y este domingo habrá fuerte presencia en la televisión.

El regreso de la Liga de España ya es un hecho y hoy es el turno de los dos grandes de Madrid. El Atlético de Cholo Simeone se medirá con Athletic en Bilbao, mientras que Real Madrid recibirá a Eibar en el estadio Alfredo Di Stéfano, en partidos correspondientes a la fecha 28. Y cerrará la jornada Real Sociedad, que aspira a ocupar un puesto de clasificación para la Champions League, y esta tarde será anfitrión de Osasuna.

Por su parte, la Bundesliga continúa con presencia argentina. Bayer Leverkusen, con Lucas Alario y Exequiel Palacios, intentará en su visita a Schalke 04 acomodarse en el campeonato a pocas fechas del final.

También el golf forma parte de la programación deportiva del domingo. El PGA Tour está de regreso en Fort Worth, Texas, con el Desafío Charles Schwab, que hoy llegará a su fin.

La agenda completa y la televisación del domingo 14

FÚTBOL

9 Athletic de Bilbao vs. Atlético de Madrid. Por la Liga de España. DirecTV Sports.

13 Schalke 04 vs. Bayer Leverkusen. Por la Bundesliga. ESPN 2.

14.30 Real Madrid vs. Eibar. Por la Liga de España. DirecTV Sports.

17 Real Sociedad vs. Osasuna. Por la Liga de España. DirecTV Sports.

GOLF

17 Desafío Charles Schwab, PGA Tour. La vuelta final. ESPN y Golf Channel TV.

Fuente: La Nación