Se divorció por Zoom, lo festejó en las redes y es furor

La chilena Valeria Paz Gómez publicó un mensaje en Twitter muy sencillo que causó un gran impacto en redes sociales, porque es una muestra de cuánto ha cambiado la vida en esta situación de contingencia sanitaria causada por la enfermedad COVID-19: “¡Me acabo de divorciar por Zoom! Amo la tecnología. Hoy es un gran día”.

Su mensaje rápidamente alcanzó 231,000 likes y recibió cientos de comentarios en donde la felicitaron por tomar la decisión de separarse aun durante la pandemia, aunque también hubo quien la criticó duramente.

Algunos de los comentarios positivos que recibió fueron, por ejemplo, como el de @dranibalacosta quien escribió, “Siempre vale más un buen divorcio que un mal matrimonio, está en la constitución”.

Por otra parte, también fue criticada por quienes consideraron que un divorcio no es algo bueno, como opinó @vargasgalvan201, “El matrimonio es un contrato que se debe cumplir. Antes de firmar ese contrato se debe tener la convicción de cumplirlo o mejor no firmarlo. Sin duda, es una fracasada la persona que no cumple los contratos que firma”.

Me acabo de divorciar por ZOOM! 🦠

Amo la tecnología.

Hoy es un gran día 🔥. — ValegomezFue (@Valegomezfue) June 9, 2020

Así fue el divorcio vía Zoom

Valeria, quien es periodista, comentó a la revista Caras que ella y su exmarido comenzaron su proceso de separación desde el 2016 cuando comenzaron el cese de convivencia, que es un requerimiento legal en Chile en el que deben demostrar que viven separados durante un año.

Pasado ese tiempo, en 2017, emprendieron los procesos del divorcio, pero entre acuerdos, trámites legales, abogados y otros temas, pasaron tres años.

Así que llegó el 2020, para marzo ya habían firmado los acuerdos ante un notario y ya solo necesitaban que el tribunal recibiera los papeles, pero comenzó la pandemia y agendaron la firma de ambas partes hasta junio.

“Cuando escuchas junio lo ves muy lejos, pero en realidad pasó volando por todo el tema de la COVID-19”, dijo Valeria Paz.

Un buen día su abogado le informó que la audiencia había sido programada para el 9 de junio, pero que sería por la aplicación de Zoom (para videollamadas en grupo).

“Me dijo que habían adelantado la audiencia, me lo dijo hace una semana, y que iba a ser por Zoom. Ahí yo quedé para atrás, no entendía nada”.

Valeria Paz describió al citado medio cómo fue todo el proceso: “Nos pidieron que nos conectáramos 10 minutos antes, nos mandaron el link en un escrito formal vía el Poder Judicial. Todos estaban conectados: la jueza, el actuario, el que hace el registro de la audiencia, él (su ahora exesposo), los abogados y yo”.

La periodista mencionó que se sentía muy feliz de haber logrado divorciarse, pero que no podía compartir su felicidad con sus seres queridos por temor a molestarlos con una llamada telefónica, por lo que decidió escribir el ya famosos mensaje en Twitter, que no solo llegó a sus familiares, sino a varias personas de Latinoamérica.

Sobre el debate que se generó sobre si el divorcio era un fracaso, ella comentó, “¿Por qué satanizar un proceso que es natural? Las parejas no tienen por qué estar obligadas a estar en matrimonio y por qué quieren satanizar los procesos judiciales”.

Puntualizó, “El divorcio no es un fracaso”.

Acerca de su relación con su ahora exesposo, dijo que se llevan bien y que seguirán en contacto, ya que ambos tienen a dos hijos en común.

“Tenemos hijos, así que es una cosa permanente, pero también hay una cosa personal y creo que se cerró ese día y había que poner esa sentencia final que te da la justicia para que tú puedas decir con orgullo que eres divorciada”.

