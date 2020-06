En Salta los docentes se oponen al regreso del examen presencial

La resolución 02 de la Secretaría de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente recientemente emitida modificó un poco el calendario escolar original y habilitó los exámenes para completar estudios de forma presencial y/o mediadas por entornos virtuales entre el 18 de junio y el 8 de julio (primer y segundo llamado) en Primaria, Secundaria y Técnica, y del 3 al 21 de agosto en educación Superior. En este nivel se resolvió, además, concretar el turno extraordinario no tomado en abril por la cuarentena, desde el próximo 18 hasta el 30 de junio, y extender el segundo cuatrimestre hasta el 11 de diciembre.

La normativa establece que el tribunal evaluador tiene que estar acompañado por lo menos de un miembro directivo o administrativo y que las escuelas deberán cumplimentar el protocolo -sanitario- aprobado mediante resolución 140 (anexo 8) durante los exámenes.

Ni bien se conoció la nueva resolución, los sindicatos docentes ADP, AMET, UDA, UPCN, Sadop, Sitepsa y la Central de los Trabajadores de la Argentina Salta (CTA) se pronunciaron contra la misma. “La resolución 002/2020 pone en peligro la salud de la comunidad educativa en toda la provincia, los gremios docentes rechazamos la vuelta a clases porque hoy no están dadas las condiciones de infraestructura, cobertura de cargos de ordenanzas, administrativos y cargos frente alumnos y no se cuenta con los insumos de limpieza y protección necesarios para prevenir el contagio del COVID-19”, señala el escrito difundido. Cuestiona además “los plazos acotados” para que los alumnos se preparen haciendo hincapié en el actual contexto social, ya que comenzarían este jueves.

Victoria Cervera, secretaria general de Sitepsa, participó el viernes pasado junto con la Intergremial de una mesa educativa en la que se había empezado a trabajar en un borrador para la vuelta a la clases. “Se empezó la reunión exigiendo la presencia de la secretaria de Planeamiento (Analía Guardo) y, al mismo tiempo, ella ya hacía una bajada de línea a supervisores y directores del norte provincial de cómo iba a ser la toma de exámenes y las fechas que estipulaba la resolución. Luego de terminada la reunión, a la hora nos damos con esto y tuvimos que volver a contactarnos”, relató Cervera.

La referente gremial aclaró: “No es que no queremos que los estudiantes rindan, sino que las condiciones edilicias y de salubridad puedan ser las adecuadas para las personas que vayan a la escuela, no podemos correr el riesgo de amontonar en una institución donde no hay agua, los baños no tienen la higiene necesaria, incluso en Orán nos dijeron que todavía no tienen lavandina, algo básico”.

Las partes habían quedado con Gestión Educativa en volver a reunirse el día 23 para avanzar con el borrador, pero ahora no le encuentran sentido. Es tal el malestar que se generó, dado que sienten que por una parte los llaman para participar, pero por la otra se toman decisiones unilaterales.

En sintonía con lo que dice la nota presentada al ministro Matías Cánepa, Victoria Cervera advirtió: “Si no están dadas las condiciones mínimas para ir a rendir un examen mucho menos están dadas las condiciones para que regresen los séptimo y quinto años el 3 de agosto. Una cosa va con la otra”. Un detalle más, según la titular de Sitepsa, el protocolo de biohigiene y salubridad para los exámenes hasta el viernes pasado “no estaba aprobado”, sin embargo la resolución 02 del mismo viernes afirma que sí.

Los gremios unidos le piden a Cánepa que anule la cuestionada resolución y se tomen medidas administrativas contra Analía Guardo. El Tribuno le consultó al respecto a Educación, pero no tuvo respuesta.

