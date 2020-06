Roberto Sagra vuelve a cargar contra la AFA

El presidente de San Martín, Roberto Sagra, volvió a manifestarse para reafirmar la postura de su club, que se vio perjudicado como consecuencia de la reglamentación que impuso la AFA, de dar por finalizada la temporada del fútbol argentino, en la cual no hubo ascensos ni descensos.

Resulta que el elenco tucumano estaba en puestos de ascenso cuando la pandemia del coronavirus irrumpió en Argentina, y hasta emitió comunicados oficiales fuertes para que se reviera la decisión, pero no tuvo adeptos, uno pudo ser Atlanta, que compartía la misma situación, y quedó en el olvido.

En declaraciones a Jogo Bonito, Sagra volvió al cruce: “Sinceramente no la estoy pasando bien. Hicimos el mérito deportivo para ascender y ahora nos tenemos que desprender de muchos jugadores. No deja de sorprenderme esta situación. Hay mucha gente que manifestó su apoyo y hay otros que siguen callados. Esto no es solamente culpa de (Claudio) Tapia y (Pablo) Toviggino, sino de dirigentes que dicen algo por abajo y después se quedan mudos“.

En esa misma línea, Sagra añadió: “La AFA tiene un modus operandi y lo más grave es que nadie dice nada y hay algo peor todavía que es que avalan esa forma de trabajar. Ayer vinieron un par de jugadores a decirme que tenían ofertas a ver si los podía retener y lamentablemente les tuve que decir que no. Se nos van a ir casi 20 jugadores porque nos bajaron los ingresos“.

FUENTE: Diario Marca