El futuro de los medios de comunicación

El brote de coronavirus ha provocado un aumento significativo en el consumo de noticias, pero el impacto económico del virus está forzando a las empresas editoriales a acelerar su paso al mundo digital, dijo el Reuters Institute for the Study of Journalism.

Los confinamientos provocados por el coronavirus impulsaron un aumento global en la visualización de noticias a través de la televisión y de internet, aunque la preocupación por la desinformación sigue siendo alta, con Facebook y WhatsApp como principales canales para la difusión de las llamadas “noticias falsas”.

El estudio muestra que el brote está acelerando las tendencias provocadas por la revolución tecnológica, incluido el auge de los teléfonos inteligentes como interfaz de consumo de noticias, según dijo el Instituto Reuters en su informe anual Digital News Report here

“Lo principal es que vemos un movimiento acelerado hacia los medios digitales y los medios en dispositivos móviles y varios tipos de plataformas”, dijo por teléfono Rasmus Kleis Nielsen, director del Instituto Reuters.

“Esto va acompañado de una continua disminución de la confianza en las noticias y una creciente preocupación por la desinformación, en particular en las redes sociales y por parte de algunos políticos”.

El mayor aumento de la preocupación por la desinformación estuvo relacionado con Hong Kong, donde los manifestantes antigubernamentales se han movilizado ante los intentos de China de reforzar su control sobre la antigua colonia británica.

Las perspectivas del negocio de las noticias siguen siendo sombrías. Los medios de comunicación de todo el mundo están recortando personal para hacer frente a una dramática caída de los ingresos por publicidad.

Sin embargo, puede haber un rayo de esperanza en el hecho de que cada vez más personas estén dispuestas a pagar por las noticias en internet, aunque eso también pueda aumentar la desigualdad informativa, ya que muchos no pueden permitirse un periodismo de alta calidad.

Podría darse un proceso en los peces gordos se lleven todo el mercado: alrededor de la mitad de los que se suscriben a cualquier paquete en línea o combinado en Estados Unidos usan el New York Times o el Washington Post, según el Instituto Reuters.

Una tendencia similar se puede ver en el Reino Unido con The Times o el Telegraph.

Y para aquellos que predicen el dominio de las noticias en vídeo, el Instituto Reuters concluyó que en varios países, incluyendo el Reino Unido, Australia, Francia y Corea del Sur, las personas menores de 35 años preferían leer en lugar de ver noticias online.

El Reuters Institute for the Study of Journalism es un centro de investigación de la Universidad de Oxford que hace un seguimiento de las tendencias en los medios de comunicación. La Fundación Thomson Reuters, la rama filantrópica de Thomson Reuters, financia este Instituto.

Fuente: reuters