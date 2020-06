Tapia: “El fútbol volverá sólo en fase 4”

El presidente de la AFA hizo un anuncio que determinó que el regreso de los equipos a las prácticas dependerá del gobierno nacional. “La vuelta a los entrenamientos será cuando todo el país se encuentre en fase 4. Esto permitirá mantener el espíritu del fútbol en cuanto a que ninguno tendrá ventaja deportiva”, dijo Claudio Tapia en un mensaje en video transmitido por el canal oficial.

Esto significa que no se habilitará el regreso al trabajo de los equipos de provincias que están con varias actividades flexibilizadas porque en esos territorios no se extendió el Covid-19. Por ejemplo, Godoy Cruz de Mendoza ya tenía un plan de vuelta al trabajo. De hecho, en esa ciudad ya están habilitados los gimnasios. También, que pese a que en Capital Federal está habilitada la actividad física desde las 20.00 y la gente sale a correr en ese horario en plazas y parques, los jugadores no podrán hacer la misma tarea en los predios de sus clubes…

¿Qué es la fase 4? La que tiene una reapertura progresiva de actividades, sin absoluta normalidad. Ya debe haber 25 días de duplicación de casos y el 75% de la población de puede movilizar libremente. La mayoría de las provincias están en esa situación. No el AMBA, que está en fase 3 y el gobierno nacional evalúa volver a fase 1 ante el aumento de contagios.

Tapia repitió que “lo más importante es la salud”. Y aseguró que tomó esta decisión después de charlar con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Y dio un argumento: “De 123 equipos profesionales en Argentina, el 59% se encuentra en el AMBA”. Y agregó: “Del padrón de 3900 jugadores, el 75% de los futbolistas del Interior del país se encuentra en el AMBA. No podemos trasladar el virus al Interior del país. Hay que minimizar los riesgos”.

Además, Tapia comunicó: “Se conformó una comisión médica para armar un protocolo. Se convocará a médicos y profesionales. No es lo mismo con categorías no profesionales. Hay que seguir minimizando los riesgos de que los jugadores y sus familias estén en contagio de esta pandemia. Este protocolo se va a llevar a las autoridades de Salud para que sea aprobado”.

Y anunció asistencia financiera para los clubes: “Para la vuelta a los entrenamientos, la AFA trabaja para conseguir los recursos para cubrir estos gastos que serán muy representativos. Vamos a acompañar con medidas económicas para cumplir este protocolo”. Fuente: Olé