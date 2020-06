Habló el diputado chileno: “Podríamos devolver la ayuda en agosto o septiembre”

La idea tomó estado público en un debate parlamentario que se realizó en Chile y generó un enorme revuelo: un diputado trasandino propuso trasladar a enfermos de coronavirus a la Argentina; con la sola difusión de la iniciativa, el legislador se convirtió en protagonista de las noticias sobre el Covid-19 en este lado de la cordillera de Los Andes.

Consciente de la polémica que se desató, Andrés Celis Montt (parlamentario del partido Renovación Nacional) explicó en qué contexto se habló del tema y aclaró que todo apuntaba a un posible acuerdo de “ayuda humanitaria” entre ambos países, en el marco de la lucha contra la pandemia.

“Yo soy miembro de la comisión de salud de la cámara diputados e invitamos al presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira, una persona muy prestigiosa en Chile. Ahí llegamos a un punto de la conversación en la que hablamos de supuestos: ¿Qué hacemos si no hay respiradores? ¿Qué hacemos si no quedan camas disponibles? ¿Qué hacemos si el personal está sobrepasado?”, detalló el diputado en declaraciones a Radio Belgrano.

En ese contexto -apuntó Celis Montt- el especialista chileno “señaló que no le parecía una mala idea conversar y llegar a un acuerdo humanitario con la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y otras provincias, porque en ese momento (hace dos semanas) Argentina estaba con una ocupación de camas promedio del 50% y Chile rondaba el 90%”.

Enfermeros trasladan a un paciente con coronavirus en Santiago de Chile (Foto: EFE)

“Él dijo de trasladar pacientes o bien solicitar préstamos de respiradores, camas críticas o trasladar cirugías menores a Buenos Aires para descomprimir el sistema chileno, pero siempre que ustedes no estuvieran colapsados”, aclaró el diputado trasandino. “Si los contagios aumentaran de manera exponencial, nosotros podríamos devolverles la mano en agosto o septiembre, cuando aquí deberían bajar”, apuntó.

De todos modos, el parlamentario remarcó: “Esto era algo informal que se había hablado con el ex ministro de Salud, una alternativa en vista que no se oficializó. No hay ningún acuerdo, fue solo una conversación”.

En Chile hay más de 184.000 personas infectadas y más de 3.300 muertos por coronavirus; según la descripción del diputado oficialista, “faltan ventiladores, faltan camas críticas y especialistas” para tratar a los pacientes.

El Gobierno de Chile anunció el lunes pasado que decidió prorrogar por 90 días el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el pasado 18 de marzo para hacer frente a la pandemia.

Fuente: Infobae