Santiago: Secuestran 30 millones de pesos que eran arrojados en la ruta

Gendarmería secuestró casi 30 millones de pesos en sendos operativos desarrollados en Santiago del Estero, dónde descubrieron bolsos con abultadas sumas de dinero, aparentemente de origen narco o de algún otro origen ilegal. Las millonarias sumas partieron desde Jujuy, Salta, y Tucumán con destino a Buenos Aires.

Todos los operativos se desarrollaron sobre ruta nacional 34, y con el mismo modus operandi: dinero transportado en la cabina de camiones de carga (salvo uno, que fue en un micro), en cajas, con sobres de papel madera llenos de dinero, con la identificación de la empresa o las personas a las que van destinados

A cargo de la investigación está el titular del Juzgado Federal N° 1, Guillermo Molinari, quien pudo presenciar este domingo a las 20 el conteo de los billetes del cuarto de estos misteriosos secuestros. Fue cuando gendarmes detuvieron el paso de un camión Fiat Iveco, con cajas con sobres con dinero, a nombre de distintas personas y empresas. Al operativo lo hizo el Escuadrón 59 en el kilómetro 680, a la altura de la ciudad de Fernández, a unos 50 kilómetros de la capital santiagueña.

Viajaban en la cabina del camión Fiat Iveco dos hombres que, cuando los pararon, ni se inmutaron. El vehículo llevaba ladrillos cerámicos e iba de Salta a Buenos Aires. Primero les pidieron la documentación del vehículo y de la carga; luego la identificación personal de ambos. Pero algo llamó la atención de los gendarmes, por lo que revisaron la cabina y dieron con las cajas de cartón llenas con sobres papel madera con dinero. Todos con la identificación del destinatario. También una mochila negra con más plata.

El juez Molinari se presentó en el lugar y observó el conteo, que arrojó la suma de $ 10.974.340 en billetes de 500 y 1.000 pesos. Era el tercer operativo en la semana en el que el juez secuestraba dinero que era transportado en camiones y hacía labrar actas por infracción a la ley 25.246 por presunto lavado de activos. A esos se les sumaba el caso del hombre que viajaba en un colectivo que unía Jujuy con Buenos Aires y llevaba sobres millonarios.

“Decomisamos el dinero y labramos el acta por infracción a la ley de lavado de activos, pero nos llaman mucho la atención varios detalles: siempre viene el dinero en la cabina del camión, en cajas con sobres y va identificado el destinatario, van chofer y acompañante, siempre de norte a sur (vienen de Salta o Jujuy, no se sabe si desde Bolivia, a Buenos Aires) y cuando se les consulta a los camioneros de qué es el dinero, no tienen cómo justificarlo y dicen que ellos no sabían qué había en las cajas”, aseguró a Clarín una fuente de la investigación. Los choferes “mienten descaradamente, porque saben que no van a quedar detenidos”, agregó la misma fuente.

El Fiat Iveco que traía cerámicos y en donde se secuestraron los casi 11 millones quedó demorado en la sede de la unidad de Gendarmería. Y los choferes están libres. “De todas maneras, se han tomado todos los recaudos como certificar el domicilio y que se los va a poder localizar cuando se los llame”, indicaron desde el Juzgado federal.

Aún no fueron indagados. Y del camión ya se identificó al propietario, aunque no trascendió su identidad.

El primer operativo de este tipo se realizó el 9 de junio pasado. Un camión en el que iban dos hombres y transportaba azúcar desde Tucumán hacia Buenos Aires fue detenido en un control sobre la ruta 34. Al revisar la cabina se encontraron cajas con sobres de papel madera. Había $ 11.974.100.

En otro retén en el kilómetro 496, en territorio santiagueño, los gendarmes controlaron el 10 de junio a un ómnibus que hacía el recorrido de San Salvador de Jujuy hacia Retiro (Ciudad de Buenos Aires). Al inspeccionarlo, observaron que un pasajero transportaba entre sus pertenencias sobres con dinero. Llevaba $ 2.661.780.

Al día siguiente, el 11 de junio, en un control también sobre la ruta 34, efectivos de la Sección “Senda Hachada” dependientes del Escuadrón 52 de Tartagal, que realizaban controles sobre el kilómetro 1375, interceptaron un camión en el que viajaban un chofer y acompañante. Cuando revisaron la cabina, hallaron varias cajas escondidas bajo la cama, debajo de los asientos y en una mochila. En todas había sobres de papel madera con dinero. Eran $ 3.838.000 y el camión también iba destino a Buenos Aires.

El cuarto operativo se registró este domingo en el kilómetro 680, a metros de la entrada a la ciudad de Fernández, sobre la ruta 34, a unos 50 kilómetros al sur de la capital santiagueña. Fue el del Fiat Iveco y los $ 10.974.340 en sobres.

En la Justicia federal hay hermetismo y se procura identificar y citar a los dueños de los vehículos, aunque no se descarta que los camioneros sean contratados por los traficantes como “mulas” de dinero. También se investiga la pista del lavado narco, admitieron investigadores ligados a la causa.

Lo cierto es que en una semana, Gendarmería logró secuestrar $ 29.448.220 con una modalidad realmente poco común. Falta mucho por saber y especialmente para determinar el recorrido completo de la ruta del dinero.

Fuente: Clarín