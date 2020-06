Salta en alerta: Se registraron 43 casos de Covid-19 en la frontera con Bolivia

En las últimas horas de la tarde de ayer, autoridades de salud del sur de Bolivia confirmaron cuatro nuevos casos de COVID-19, llevando el número total de enfermos positivos a 43.

La situación generó aún más temor en Salvador Mazza, separada de la localidad de Yacuiba prácticamente por los pocos metros de extensión que tiene el puente internacional. A eso se suma que ambas localidades son visitadas por gente que atraviesa por los pasos no habilitados, que solo en esa frontera comprenden unos 22 kilómetros de este a oeste.

Piden la presencia del Ejército

El intendente de la localidad, Rubén Méndez Salazar, hizo un pedido a las autoridades nacionales “para que manden tropas del Ejército a custodiar esos pasos no habilitados porque la policía de la provincia y la Gendarmería Nacional hacen más de lo que pueden y nada es suficiente”.

El intendente de Salvador Mazza, agregó: “La gente de Bolivia sigue cruzando y el mayor temor es que vengan en grandes cantidades por lo que está sucediendo en Yacuiba. Nosotros milagrosamente en Salvador Mazza no tenemos ningún caso pero si no podemos controlar la entrada de gente, en unos días estos puede ser un desastre pero no solo para esta localidad, sino parta toda la provincia de Salta“.

Como medida extrema, el jefe comunal adelantó: “a partir de las tres de la tarde de hoy se cierra absolutamente todo el comercio y si hay alguien en la vía pública tendrá que justificar el por qué bajo apercibimiento de ser demorado. Hemos dispuesto en el Comité de emergencias que la gente que vaya al hospital tiene que acreditar su residencia en Salvador Mazza no solo con su documento sino también con una boleta de pago de algún servicio porque de otra manera no van a ser atendidos“.

“Hemos cerrado un montón de pasos clandestinos y a pesar que la Policía y el Ejército de Bolivia está desplegado, no podemos parar el ingreso de personas. Necesitamos más ayuda para evitar una inmigración descontrolada de gente desde Bolivia que intentará venir para Salvador Mazza porque saben que acá no tenemos casos de COVID-19 y que contamos con un hospital público donde se atiende en forma gratuita“, concluyó Méndez.

FUENTE: El Tribuno de Salta