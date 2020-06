La pareja de Vidal también dio positivo de Covid-19

En su programa de Radio del Plata, De lado a lado, Enrique “Quique” Sacco habló de lo ineludible: su estado de salud tras confirmarse que su pareja, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había dado positivo de coronavirus como asintomática . El periodista se hizo el hisopado y dio positivo también. “Me lo acaban de comunicar“, informó Sacco, quien contó que es asintomático, como su pareja.

“Quería comunicarles esta noticia, darles gracias por los mensajes de apoyo, también a los medios comunicación. Me lo acaban de comunicar. Me seguiré ocupando del seguimiento médico, y lo conveniente en estos tiempos va a ser el aislamiento y con el reposo correspondiente. Nadie está exento, me tocó a mí“, contó Sacco al inicio del programa, de manera telefónica, avisando a los oyentes que no estará al aire hasta que no esté recuperado.

“Estoy bien, asintomático, sin fiebre, estaré en casa, este aislamiento exige estar tranquilo y mantenerse con mucho descanso, pero no he tenido ningún síntoma, pero hay que cuidarse y así lo haré“, concluyó, no sin antes desearle un buen programa al equipo.

FUENTE: La Nación