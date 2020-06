Esta nena es el primer caso de síndrome de Kawasaki y Covid-19 en Argentina

Una nena bonaerense de 5 años es el primer caso argentino de paciente con coronavirus y Kawasaki, luego de que su familia debiera realizar todo un periplo para que la criatura fuera diagnosticada correctamente.

La familia es oriunda la localidad de Billinghurst, en el partido de San Martín. Según señaló Melina Tarantino, madre de Renata Bastos, fue muy difícil lograr que dieran con un diagnóstico preciso hasta que los profesionales del Hospital Gutiérrez pudieron determinar cuál era la dolencia de la pequeña.

“Mi hija es el primer caso de coronavirus y Kawasaki en toda la Argentina. El 8 de mayo arrancó con fiebre por primera vez. Al día siguiente la llevé a la guardia porque tenía 41 grados y casi no podía caminar. Le sacaron sangre y no me dieron ningún diagnóstico en particular”, detalló la mujer.

Luego continuó con el relato de la sintomatología que padeció Renata: “El 11 volví a llevarla porque seguía con mucha fiebre y ahí me dijeron que tenía infección urinaria. Yo me quedé pensando… ¿pueden ser tantos síntomas por infección urinaria? Ella estaba con todos los ganglios, manos y pies inflamados. Su pancita parecía la de una embarazada. Después me dijeron que era apendicitis, y por este motivo tenía que ser trasladada a otro hospital”.

“Una vez ahí, en la segunda clínica a la que fui, salió que no era apendicitis lo que tenía mi hija. Nos terminaron dando el alta, nos volvimos a casa pero la nena seguía mal, no tenía fuerzas en su cuerpo”. Sin embargo la mujer la llevó al Hospital Gutiérrez donde le realizaron hisopados a ambas.

Luego Melina explicó que permanecieron 15 días aisladas y además detalló que a su nena le extrajeron sangre para profundizar el diagnóstico. De los análisis se desprendió que la criatura tenía neumonía y una infección. Luego, entre el 20 y el 21 de mayo les confirmaron que la pequeña dio positivo en coronavirus y en el síndrome de Kawasaki. “A mí el test de COVID-19 me dio negativo”, indicó.

Las autoridades del hospital también les confirmaron que el de Renata era el primer caso del país con las dos patologías: “El 9 de junio le dieron el alta de coronavirus. Ahora la verdad que está increíble, está de 10. Se le ‘escamaron’ las manos y pies, está con una aspirina todas las mañanas y el tratamiento va a seguir, pero salió dentro de todo bien. Pese a su malestar, ella siempre le puso mucha onda”, concluyó la mujer.

Los Andes