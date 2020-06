La Facultad de Derecho y la lucha contra la desigualdad estructural

La aplicación de la Ley Micaela en Tucumán pone a la Facultad de Derecho de la UNT en un importante lugar a la hora de impulsar la capacitación de los funcionarios de los tres poderes del Estado, respecto a la perspectiva de género.

Este desafío no es nuevo para las autoridades de la facultad, tal como lo expresó su decana Adela Seguí, al señalar que “la Facultad de Derecho debe tener un rol importante y de hecho hemos creado ámbitos de estudios, de investigación y de trabajo en género desde que hemos iniciado la gestión. Tenemos el Observatorio de Género, la Cátedra libre de Género, una materia nueva y para ello hemos reformado el plan adaptándola a que bajo la filosofía de que el género se estudie desde el primer año de manera transversal en las materias que corresponda. Creo que estamos con un plan de avanzada en ese sentido”.

Sostuvo que “la Facultad de Derecho es la institución en la que siempre he creído deben debatirse los grandes temas jurídicos y políticos, y es la llamada a capacitar en esto (Ley Micaela), porque, sin perjuicio de la interdisciplinariedad que exige el género, pero cuando hablamos de género, estamos hablando de una desigualdad jurídica”.

Siguiendo con esa idea, Adela Seguí apuntó que “una desigualdad jurídica que además es una desigualdad estructural, que afecta a las mujeres sin distinción de clases, de país, de regiones geográficas, de nada y que afecta a la mitad de la población mundial, digámoslo así. Por las razones históricas que conocemos, el patriarcado se ha instalado y las mujeres en general padecemos una desigualdad estructural”.

“Cuando se dispone que se capacite en género a los poderes del Estado, lo que se está diciendo es: acá hay una política pública, que aquellos que nos gobiernan, que aquellos que construyen las leyes, como aquellos que ejercen el Poder Ejecutivo, aquellos que van a ejecutar las políticas de todo tipo, sepan que hay una desigualdad estructural”.

Adela Seguí apuntó que “esta capacitación lo que permitirá es que todas esas personas al frente del Estado, cuando se les presente el caso que sea, sepan que tienen que tener eso que se llama perspectiva de género, saber que estás frente a una desigualdad y que el Estado frente a ella tiene deberes, que no es solamente solucionar el problemita de fulano con mengano, sino es ver de qué manera compensa esa desigualdad estructural”.

A su entender, “hay que generar políticas de acción positiva para compensar la desigualdad estructural de las mujeres a todos los niveles, y ese el rol de la Facultad de Derecho. Hacer saber que se trata de una desigualdad y capacitar para que tengan perspectivas de género en la aplicación práctica de las leyes. No podemos seguir partiendo de la idea de que somos iguales, porque no somos iguales, porque en el mundo no hay igualdad, pero además, esto es estructural”.

Una ley para tomar conciencia

La Ley 27499 lleva el nombre de Micaela García, víctima de femicidio en Gualeguay (provincia de Entre Ríos), a los 21 años de edad, en abril de 2017.

Micaela fue militante del Movimiento Evita y del movimiento Ni Una Menos. Su violación y posterior femicidio conmovieron al país. No solo por el hecho de que su femicida, Sebastián Wagner, por decisión judicial fue dejado en libertad, contrariando opiniones de peritos intervinientes y porque no se consideró una denuncia que habría sido central para torcer el rumbo de esta historia; sino también porque la conmoción social y la violencia institucional que este femicidio develó tuvieron lugar en el marco de las movilizaciones por Ni una menos y los debates que venían emergiendo como producto de las luchas sociales, todo lo cual devino en exigencias de reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional.

Es así que en diciembre de 2018, se sancionó esta ley que establece en su artículo 1º la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación.

Con la implementación de esta normativa se busca, por un lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por razones de género en los ámbitos laborales, así como interpelar, desde la responsabilidad política de autoridades y agentes del Estado, sobre la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática, para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas de cada sector.