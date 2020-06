El tenso cruce entre Cristina Pérez y Alberto Fernández en vivo

Este miércoles, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una entrevista en vivo para Telefe Noticias desde la quinta de Olivos, donde permanecerá por recomendación de su médico personal tras el avance del COVID-19. Y mantuvo un tenso ida y vuelta con Cristina Pérez, quien conduce el noticiero junto a Rodolfo Barili, por la expropiación de la empresa Vicentín.

“Ha generado mucha preocupación en el clima de negocios que ustedes pasaran de decir que eran ‘ideas locas’ que el Estado quisiera quedarse con las empresas a, en solo días, ordenar la polémica y cuestionable intervención de una empresa privada que estaba en manos de un juez su concurso y con expropiación, una palabra que erizó la piel de todo el sector empresario”, comenzó diciendo la periodista.

Y luego redondeó su pregunta: “¿Hay alguna chance de que haya un estadío intermedio para no llegar a esa situación que para muchos compromete las garantías del derecho a la propiedad privada establecida por la Constitución?”.

Ante esto, Fernández aseguró: “La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos”. Y Pérez le retrucó: “La periodista soy yo y usted es el Presidente, así que tengo derecho a expresarla como me parezca”.

“Yo se lo quiero marcar al oyente, porque el solo hecho de adjetivar como ‘polémica y cuestionable’… Que diga: ‘Yo creo que es así‘, entonces. Yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree”, aseguró entonces el Presidente.

Y la conductora le respondió: “Le puedo decir por qué le dije polémico y cuestionable… “. A lo que Alberto agregó: “Porque usted lo cree”. “No: porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo a intervenir una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo”, indicó entonces Pérez.

Enseguida, Fernández le aclaró: “Está equivocada, así que lo que yo le recomiendo es que además lea la Constitución. El Poder Ejecutivo puede expropiar bienes”. Pero la discusión no quedó ahí.

“Me refería a la intervención, Presidente. Los constitucionalistas lo afirmaron…”, le dijo entonces la periodista. Y el primer mandatario le respondió: “Le recomiendo que además lea la Ley de expropiaciones, porque faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la Ley de expropiaciones”.

La periodista y el Presidente también se cruzaron por el pago de la deuda.

En otro tramo de la entrevista y hablando sobre la negociación de la deuda, Cristina comenzó un planteo diciendo: “Usted dejó en claro que no quiere ser el presidente del default, pero también dijo que va a ser intransigente con…”. Pero Fernández la interrumpió y, haciendo alusión a Mauricio Macri, aseguró: “No, yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió. Yo solamente lo heredé y me hice cargo”.

“Me refiero a este nuevo default, posible en caso de que no se llegue a un acuerdo con los acreedores”, aclaró entonces Pérez. Pero el Presidente insistió: “No, no es nuevo: viene de diciembre. No es nuevo, viene de diciembre…”.

Ante esto, la periodista volvió a tomar la palabra y dijo: “Lo que le quiero preguntar es si estamos más lejos o más cerca de un default, luego de la situación en las negociaciones sobre las que planteó que se complicó con alguno de los bonistas”.

Y Fernández le respondió: “Por momentos parece que no me escucha. El default viene de antes, no es que estamos más cerca del default. Nosotros agarramos un país defaulteado, ¿de acuerdo? Tratamos de ir cumpliendo con algunas obligaciones para que todos entiendan la buena fe nuestra a la hora de negociar”.

“Me refería al vencimiento de los 500 millones que tocó durante su administración y que, ahora, están en un plazo de extensión…”, retomó Pérez. “Y que pagamos…”, le señaló Alberto. “Le preguntaba si estamos más cerca o más lejos de un acuerdo, le preguntaba de total buena fe”, explicó Cristina. Y el Presidente concluyó: “Ah, ¿a los últimos 500 dice? Le vuelvo a repetir: no sé si estamos más cerca a o más lejos, porque también depende de los otros. Estamos negociando, haciendo un enorme esfuerzo”.