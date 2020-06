La Justicia resolvió en pocas horas dos solicitudes de divorcio

En dos fallos sin precedentes en nuestra provincia, el Juzgado de Familia de Monteros emitió en los últimos días resoluciones mediante las cuales dos matrimonios obtuvieron el divorcio de forma inmediata. El primero a las 24 horas de haberlo solicitado, y el otro en el mismo día.

La jueza Mariana Rey Galindo, titular de esa unidad judicial, brindó detalles de las causas a Los Primeros, donde pudo resolver estos pedidos de forma inmediata debido a que se trató de requerimientos bilaterales bien planteados. Así, en menos de 24 horas –en uno de ellos en 5 horas- se trabajó en los escritos resolutivos que tuvieron en cuenta todos los aspectos involucrados en este tipo de conflicto. Las partes consiguieron una respuesta inmediata para una cuestión en la que estaban de acuerdo, y que solo requería de una acción de la Justicia en tiempo y forma.

En el caso del primer divorcio, la solicitud de disolución matrimonial había ingresado el pasado miércoles 11 de junio, y al día siguiente, las partes obtuvieron el divorcio.

En tanto, la solicitud del segundo divorcio ingresó a primera hora de este jueves y Rey Galindo emitió el fallo en la misma mañana, cinco horas después. En este caso no hubo disposiciones judiciales respecto de división de bienes o régimen comunicacional, debido a que el matrimonio no tuvo hijos en común y declaró no tener bienes muebles o inmuebles para distribuir, como tampoco nada que compensar. Estas condiciones permitieron, como en el caso anterior, la resolución inmediata de este pedido.