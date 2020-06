Se viene el “Ramonazo Solidario” en una versión virtual

En tiempos de pandemia no se suspende el Ramonazo, que este año tendrá la particularidad de llevarse a cabo de manera virtual, con los parroquianos desde sus casas siguiendo las alternativas si así lo deciden por la pantalla de Canal 10. El encuentro de amigos que nació allá por el año 1999 hoy genera mucha expectativa en la comunidad, tanto que representa un hecho artístico-cultural del cual todos hablan y nadie quiere dejar de participar.

El distanciamiento social que rige en Tucumán por el coronavirus obligó a los organizadores a buscar esta alternativa de la transmisión online y de la televisión, en una fiesta familiar solidaria que tendrá un sabor especial este 9 de Julio, por un nuevo aniversario de la Independencia Argentina y en otro año de vida de Canal 10.

El “Ramonazo Solidario”, será solidario porque parte de lo recaudado en la venta de una rifa de un auto y del locro, servirá para ayudar a distintas organizaciones que cubren las necesidades de distintas familias, como la Fundación Ania, Appacet, Down is up y la Cooperativa del Hospital Avellaneda, entre otros.

César Peta explicó a Los Primeros las características de esta nueva edición, que tendrá lugar en las instalaciones de Canal 10, donde por $300 podrán comprar una porción de locro y participar de una rifa por un auto O km. En cuanto a la cartelera artística, indicó que por primera vez después de 20 años las mujeres van a participar de ella.