Fernández: “Hay que ser firmes y duros; circular hoy es un riesgo enorme”

asdasd

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a porteños y bonaerenses que “entiendan la necesidad de quedarse en casa” ante el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), y dijo que “hay que ser firmes y duros” con esta recomendación, ya que “circular hoy es un riesgo enorme”.

“Hubo un discurso permanente que plantea que la cuarentena no hace falta ni tuvo sentido, que quebrará la economía y así morirá más gente, pero está visto, con la cantidad de casos que se conocieron ayer en el AMBA, que estamos muy lejos de resolver el problema”, dijo el mandatario.

En una entrevista simultánea con once periodistas de distintas emisoras de Radio Nacional, con transmisión de la Televisión Pública, el Presidente refirmó este mediodía que “las sociedades que se han relajado tuvieron que dar marcha atrás” y señaló que, “cuanta más apertura hay, mayor es la facilidad de que el virus circule y nos contagie”.

“La solución está en nuestras manos y es entender que hay una sola forma de preservarse: quedarse en casa; no vaya a ser que por relajarnos y salir todo el esfuerzo se vuelva inútil”, agregó el jefe de Estado, en videoconferencia desde la residencia de Olivos.

Fernández reseñó que “hay provincias donde está más controlado, otras que creían que estaba controlado y se descontroló, y el AMBA y Resistencia, donde están los dos focos más intensos”.

“Ahí hay que ser firmes y hacer entender que circular es un riesgo enorme. Esta mañana mi médico, que es director de un sanatorio privado, me dijo que en los últimos 15 días la cantidad de casos en ese sanatorio se multiplicó por cinco”, explicó.

En otro orden, el mandatario dijo que “la pandemia dejó al descubierto la concentración en Capital Federal y Gran Buenos Aires de la economía del país” y resaltó que el coronavirus “afecta a esa región del AMBA y termina afectado a un porcentaje muy alto de la economía, porque todo está concentrado allí”.

“Eso demuestra lo mal que se desarrolló Argentina en términos federales, lo que debemos revisar a futuro porque la pandemia da la oportunidad de escribir otra historia”, consideró.

Además, el Presidente sostuvo que, “si uno tiene en cuentas a las 9 millones de personas que accedieron al IFE y los 2 millones de empleados en blanco a los que se asiste pagando la mitad del sueldo, podemos concluir que el Estado está socorriendo a la población económicamente activa casi en su integridad”.

“Cuando uno ve esas 11 millones de personas que van a cobrar el IFE advierte la cantidad de gente que quedó al margen del sistema, y en la Argentina nueva que tenemos que construir está la obligación de que esa gente se incorpore”, subrayó.

En tanto, el Presidente explicó que “las prioridades se han visto alterados pero no cambiaron” con la pandemia y mencionó como temas principales a la deuda externa, poner en marcha la economía y mejorar calidad institucional.

“Lo que se alteró es la realidad a partir de la pandemia, que complicó la vida social, cambió las urgencias, complicó la economía y la negociación de la deuda porque deterioró la economía mundial”, añadió.

Por último, el mandatario evaluó que el país “tiene las mismas carencias que al 10 de diciembre, pero algunas se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia”.

Reforma judicial y aborto

Fernández aseguró además que espera que “en los próximos días pueda mandar” al Congreso Nacional la “reforma para que funcione la justicia federal en todos sus fueros”.

“Quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia se dedique a preservar los intereses del país”, dijo, y afirmó que la ley para legalizar el aborto también “se postergó por la urgencia, pero está pendiente” de ser enviada al Parlamento.

Deuda

El jefe de Estado afirmó que tiene “confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores” en el marco de la renegociación de la deuda, y dijo que hay que “ser cautos y cuidadosos” en ese sentido.

“Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir; en eso estoy empeñado”, reafirmó el mandatario y agregó: “Espero que pronto lo podamos resolver y nos vamos a volver a levantar”.

Espionaje ilegal

El Presidente dijo que que le “da mucha vergûenza vivir en un país donde ocurra” el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da “asco”, en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

“No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco”, dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a “abrir juicio de valor” sobre las responsablidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

Quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia se dedique a preservar los intereses del país”

ALBERTO FERNÁNDEZ

Malvinas

El Presidente afirmó que Argentina “no va a ceder ni claudicar” en su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y dijo además que no se va a tener “buenos modales” con el Reino Unido, sino que se continuará “exigiendo lo que corresponde”.

Mercosur

Alberto Fernández afirmó que Argentina debe tener “una relación cordial con todos” los países del mundo y “particularmente con los de la región” y remarcó que el Mercosur “sigue siendo el destino común” de la región, por lo que hay que trabajar para “profundizar su desarrollo en la post pandemia”.

“Algunos países no están promoviendo lo mismo que yo y toman cierta distancia del Mercosur, pero no creo que eso sea bueno para Argentina. Hay que seguir haciendo el esfuerzo para que América Latina sea un espacio integrado”, dijo.

La entrevista

El Presidente de la Nación brinda una entrevista simultánea, por primera vez en la historia, con once periodistas de las emisoras de Radio Nacional y RAE, con transmisión en vivo por Televisión Pública.

La videoconferencia se realiza desde la quinta de Olivos, y en ella participan Luisa Valmaggia de la emisora de Buenos Aires; Oscar Humacata de Salta; Fabiana Pérez de Río Turbio; Francisco Peralta de Esquel; Marcelo Ayala de RAE; Nicolás Fassi de Córdoba; Claudia Cabrera de San Juan; Rodrigo Sepúlveda Reyes de Mendoza; Virginia Calzada Frache de Bahía Blanca; Virginia Demichelis de Paraná y Sonia Tessa de Rosario.

Según indicaron desde la emisora, la entrevista constituye “un hecho histórico para los medios públicos del país” y fomenta “el federalismo que la Radio y Televisión Argentina quiere imprimir en los medios públicos”.

A través del serivicio RAE, la entrevista sale en ocho idiomas para el mundo.

Fuente: Télam