Leito contra la AFA y Gallardo

Mario Leito presidente de Atlético Tucumán y diputado nacional por el Frente de Todos. Su postura tiene un peso específico más allá de lo deportivo. Y antes de la reunión de los dirigentes de la Liga profesional sentó una postura muy crítica contra algunas decisiones de la AFA y también cuestionó al técnico de River, Marcelo Gallardo, por su reciente reclamo.

“En un par de meses hubo muchas modificaciones en el fútbol argentino, la desaparición de la Superliga, la terminación de los torneos, que no me queda claro si están terminados, clasificación a torneos internacionales en la posición en que se encontraba cada uno… Me pregunto cuál fue el apuro en hacer eso y no encuentro respuesta. Plantear que no habrá descenso durante dos años… La idea central es que no había descenso para que los clubes no tuvieran apuros económicos y promover las Inferiores, pero sigue el promedio. Si sacamos el descenso, tomemos completas las medidas, que tampoco haya promedio. Me obligan de igual manera a amar equipos competitivos con contratos elevados. Esto no me cierra“, criticó.

“No entiendo que se adjudicaron lugares en Copas internacionales si no se sabe cuándo vuelve el fútbol. No sé por qué lo tomaron dos meses atrás, si todavía tengo chances de jugar“, se quejó Leito.

“Gallardo dice ‘por qué no me explican cómo en una fábrica de 500 pueden trabajar y yo no puedo trabajar con cinco jugadores’. Hubiese sido lindo que ese pensamiento lo hubiese tenido cuando no jugó contra Atlético. Aquel día no había infectados, hoy hay miles de infectados en el AMBA, donde tiene residencia River“, recordó Leito.

“En la reunión de la Liga a plantear y pedir que podamos entrenar. Acá en Tucumán está flexibilizada la cuarentena, comenzaron hace 15 días con deportes individuales, en la última semana ya los equipos de rugby y hockey. Si está activo el deporte en Tucumán, ¿por qué no podemos entrenar? Parte de nuestro patrimonio está en la cotización de nuestro plantel y lo tengo que cuidar. Si el jugador se me lesiona, con ocho meses de recuperación, ¿quién me reembolsa? Nadie. Vamos a pedir entrenar desde el primero de julio“, agrego.

Y opinó en contra del argumento de Tapia de obligar a que todo el país esté en fase 4 para permitir los entrenamientos para que estén todos en igualdad. “Ventaja deportiva se saca cuando no se cumplen los reglamentos. No voy a dar nombre pero hay un montón de casos, cuando hablamos de Fair Play económico… No me corran con eso porque lo único que pedimos que nos dejen salir a correr. Después, esperamos todo el tiempo que quieran para jugar“.

“Si el lunes vienen mis jugadores y me dicen “yo me entreno igual”, yo no les puedo decir que no. En Tucumán hay un montón de gente corriendo con los protocolos que puso la provincia. Si no pueden entrenar en el club, irán a otra parte. Son decisiones personales“, dijo Leito.

“Estamos a la espera de la resolución de que pasará con el partido que no jugamos contra River. Estamos esperando que se aplique el reglamento. ¿Cómo hacemos nosotros con un partido menos? Necesitamos que nos expliquen. Tiene que contar para el promedio porque quedo con un partido menos. Esa fecha existe, si se tuvo en cuenta para las Copas internacionales“, se quejó el dirigente en Jogo Bonito.

“Fue una locura dar por finalizada la Copa Superliga cuando quedaban en juego 10 fechas. En dos meses se terminaba. No entiendo el apuro. Se podía esperar y terminar con normalidad. Teníamos octubre, noviembre y diciembre y no había problemas. No había conflictos ni nada“, cuestionó Leito. En esto, los tiempos que cuenta Leito son ciertos, porque en ese escenario se podían jugar todos los partidos que restaban del torneo y cumplir con los descenso.

Sobre el futuro del equipo que dirige Ricardo Zielinski, anticipó: “Son doce jugadores a los que se les vence el contrato. Se habló con Ariel Rojas, Dylan Gissi y José Luis Fernández, les hemos comunicado que no los vamos a tener en cuenta, para que definan su futuro. Con los otros nueve tenemos interés por algunos y con otros esperamos para tomar la decisión final“.

