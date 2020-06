Piloto de Fórmula 1, de paseo por Maranello en su Ferrari de carrera

“¡Buenos días Maranello! Lo siento si los desperté esta mañana, sólo iba a trabajar”, escribió el piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc en sus redes sociales.

La joven estrella de 22 años se subió a un Ferrari en la puerta de la fábrica como anuncio de una acción que sorprendió a los vecinos: recorrió las calles como señal de que está listo para ser la cara visible de la escudería.

El piloto monegasco comandó un SF-1000: “Charles es muy joven, se está divirtiendo y se da cuenta de lo importante que es conducir para Ferrari. Creo que Enzo Ferrari está feliz de ver a un pelirrojo alrededor de Maranello y escuchar el sonido de su motor con Charles. Es una gran emoción ver salir el auto”, dijo Mattia Binotto, el director del equipo, en Sky Sport 24.

El paseo no fue otro que el traslado del monoplaza desde el museo de la automotriz para recorrer unos pocos metros las calles del pueblo, hasta la pista de Fiorano, donde realizarán las primeras prácticas de cara al comienzo de la Fórmula 1.

La competencia volverá el fin de semana del 3 al 5 de julio en el Gran Premio de Austria, con algunos cambios en la temporada debido a la pandemia por el coronavirus. La misma ya tiene 8 carreras confirmadas (dos en Austria, una en Hungría, dos en Gran Bretaña, una en España, una en Bélgica y una en Italia).

“Este es nuestro despertador favorito, cortesía de Charles Leclerc”, escribieron desde las redes sociales de Ferrari para coincidir con la broma que piloto monegasco, quien pidió sus disculpas por despertar a los vecinos con el sonido de su vehículo.

Good morning Maranello !

Sorry if I woke you up this morning, I was just going to work 😍 pic.twitter.com/IHj5o5RLlY

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) June 18, 2020