Fernández “Sí el juéz dice no, vamos a seguir con la expropiación de Vicentín”

El presidente Alberto Fernández cuestionó este sábado el fallo de la justicia de Reconquista que restituyó al directorio de Vicentin y advirtió que si el magistrado que sigue la causa “dice que no” a la propuesta presentada por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, “no queda otro camino posible más que el de la expropiación”.

De esta manera, el jefe de Estado rechazó que haya dado “marcha atrás” con su idea, luego de la reunión que mantuvieron anoche Fernández y Perotti en Olivos, donde el mandatario santafesino le presentó un proyecto de intervención de la cerealera pero “sin expropiación”.

Se trata de un proyecto mediante el cual la provincia de Santa Fe, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la “conformación de un órgano de Intervención” durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.

Ayer también el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

En su fallo, el magistrado se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.

En sus declaraciones de este sábado a la radio El Destape, Fernández aseguró que el fallo judicial es “un dislate jurídico de magnitud” y planteó que si el juez de Reconquista no autoriza el planteo realizado por el gobernador Perotti de buscar la solución “vía concurso”, “no habrá otro camino más que la expropiación”.

La propuesta de Perotti es una “alternativa superadora” a la iniciativa que el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 552, ya que si bien prevé una intervención en la conducción de la cerealera no contempla la alternativa expropiatoria con la cual se pensaba avanzar mediante su análisis en el Congreso, el punto más resistido desde distintos sectores empresariales.

El escrito preparado por la inspectora general de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, plantea al juez que lleva adelante el proceso concursal de Vicentin, que disponga “la intervención judicial” de la empresa y la “conformación de un Órgano de Intervención” a través de tres personas para que intervengan en el proceso del concurso de acreedores.

No obstante, el Presidente no descartó hoy el camino de la expropiación y lo supeditó a los próximos pasos que debe dar la justicia de Reconquista: “Si el juez dice que no, estamos obligados a seguir con la expropiación porque no queda otro camino posible”, aseveró.

Con un elogio al trabajo de Perotti y el respaldo a la propuesta que evita la expropiación, el Presidente dijo que apoya la “iniciativa alternativa”, ya que “es un camino distinto que busca la solución vía el concurso de acreedores, pero pide la intervención de Vicentin en los mismos términos que el DNU y nombra a los mismos interventores”.

Durante la entrevista, Fernández cuestionó en duros términos el fallo judicial conocido ayer: “Discrepo absolutamente con el fallo del juez, es disparatado. Lo que hizo es un dislate jurídico de magnitudes, lo que hizo fue decir que no puede opinar sobre el DNU pero que no se cumpla”, afirmó el mandatario.

“El juez ha tenido más en cuenta el microclima de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo soy el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes”, continuó.

En tanto, dijo que no lo “preocupa” el ‘banderazo’ que está convocado hoy en distintas partes del país en rechazo a la decisión del gobierno de intervenir la empresa y agregó: “Creo que es gente que está confundida”.

Al igual que en otras oportunidades, Fernández explicó que “el objetivo del Estado es rescatar una importante empresa como Vicentin, que está quebrada, casi ni opera y debe cien mil millones de pesos” y sostuvo que sigue “buscando los consensos y acuerdos” para que el Estado se haga cargo de la empresa.

El jefe de Estado admitió que “hay un rechazo social a la palabra expropiación” pero recordó que “está en la Constitución desde siempre”, y se volvió a manifestar “absolutamente dispuesto a encontrar una solución alternativa”.

Por su parte, el gobernador Perotti afirmó hoy que la propuesta que le presentó anoche al Presidente se enmarca “en una opción para rescatar la empresa” y transformarla en una compañía “mixta”, adoptando una herramienta “diferente a la expropiación”.

En diálogo con radio Mitre, el mandatario santafesino dijo que la iniciativa “es lo suficientemente sólida para volver a ponerla en marcha” y expresó su deseo de que el magistrado de Reconquista “admita la presentación, que tiene todos los fundamentos para hacerlo”.

En la misma línea crítica del Presidente, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró que el fallo del juez “no tiene fundamentos y es arbitrario” porque “no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez”.

