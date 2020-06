Terremoto en México: 7.5 grados y alerta de tsunami

Un fuerte movimiento sísmico sacudió la región de Oaxaca, en México, teniendo como epicentro las costas del estado, por lo que de inmediato se disparó una advertencia de posible tsunami.

El fenómeno causó alarma en varias ciudades en las que se sintió con fuerza, provocando daños materiales de distinta consideración y al menos una víctima fatal.

Se trata de una mujer que falleció al ser golpeada por mampostería de un edificio que se desprendió a causa del fuerte sismo.

Desde las orillas del mar se reportaron fotos y videos mostrando como el mar se retiraba varios metros, lo que alimenta la teoría de un posible tsunami.

Aterrados, cientos de mexicanos se lanzaron a las calles desde los edificios, pudiendo registrar con sus celulares algunas escenas como esta, que luego volcaron a las redes sociales.

Medios de todo el mundo, especialmente de habla hispana, se hicieron eco rápidamente de lo sucedido, en este caso dando precisiones sobre el fenómeno geológico.

Una joven radicada en un edificio de altura en la zona más afectada por el terremoto, registró estos segundos de video mostrando como se ensanchaba una separación de placas en la acera.

Earthquakes in Mexico are/feel worse than here. https://t.co/i2R4xfJA9U

— ☾ OnBreak (@cutedefsoul) June 23, 2020