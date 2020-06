Alberto Fernández “la economía funcionará a pleno”

Alberto Fernández cuestionó este jueves a los directivos de la empresa Vicentin, la agroexportadora que el Gobierno intentó intervenir y que no descarta expropiar en el Congreso. Sin mencionar a ninguno de los ejecutivos, el Presidente habló de los que “hacen mal uso de los créditos del Banco Nación y dejan deudas y quiebras”.

El principal acreedor de la firma es el propio Estado a través del Banco Nación, con casi $19.000 millones. La entrega de estos créditos millonarios durante el gobierno de Mauricio Macri están en la mira de la Justicia, por supuestas irregularidades.

Las maniobras, que son investigadas por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, podrían haber generado un perjuicio para el Estado Nacional.

“La Argentina se construye con el esfuerzo de todos. El capital público está para apoyar al privado con créditos, como lo hace el Banco Nación, y por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan deudas y quiebras en sus empresas”, expresó el funcionario que este jueves inauguró por videollamada la planta de generación térmica Genelba, de la empresa Pampa Energía, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

En este contexto, el jefe de Estado le agradeció a los directivos de Pampa Energía (la empresa que encabeza Marcelo Mindlin) por invertir en el país en un momento de incertidumbre económica por la pandemia pero advirtió que “en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno y va a necesitar mucha de esta energía”.

El Gobierno recibió este semana otra revés en el caso Vicentin. El juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que la semana pasada había determinado mantener a los interventores del Gobierno como veedores, interpuso un recurso judicial que impedirá temporalmente que esos funcionarios tomen control de la empresa.

Esto sucede porque el magistrado, ante un nuevo pedido del gobierno santafesino para intervenir la firma, determinó que ese pedido deberá resolverse por separado al actual concurso de acreedores en marcha en la Justicia. El mandatario provincial Omar Perotti propuso una intervención mixta, que será evaluada por Lorenzini.

Si el juez rechaza esta propuesta, Fernández avisó: “Si no me dejan esta opción, no tengo otro camino más que la expropiación”.

En el trámite concursal en marcha, el juez dio lugar al reclamo de más de 2600 acreedores de la agroexportadora, que agrupan una deuda de casi $100.000 millones. El principal acreedor es el propio Estado a través del Banco Nación, con casi $19.000 millones.

Voceros del gobierno santafesino citados por la agencia Télam afirmaron que mientras el juez Lorenzini analiza la presentación realizada por el gobierno de Santa Fe continuará vigente su resolución del último viernes.

