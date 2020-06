Últimos preparativos del “Ramonazo Solidario”

Este 9 de julio con una súper transmisión de 5 horas y media desde las 14:30 hasta las 20:00 hs por la pantalla de Canal 10, el festival solidario se llevará a cabo a pesar de la cuarentena.

Con la participación de grupos musicales tucumanos y un toque de humor. Al finalizar realizarán el sorteo del 0km.

El “Ramonazo Solidario”, parte de lo recaudado en la venta de una rifa de un auto y del locro, servirá para ayudar a distintas organizaciones que cubren las necesidades de distintas familias, como la Fundación Ania, Appacet, Down is up y la Cooperativa del Hospital Avellaneda, entre otros.