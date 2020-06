La atleta olímpica Belén Casetta llegó a Tucumán para retomar sus entrenamientos

View this post on Instagram

Salí de casa con mucho entusiasmo derecho al hotel en Tucumán donde me realizaron un test de olfato y me tomaron la fiebre. (Durante el trayecto,en los puestos policiales de cada pueblo o ciudad me tomaron la temperatura y me pidieron todos los permisos que debía tener). En un ratito más me realizarán el Hisopado, que espero con ansias para poder entrenar. Mientras tanto tendré que hacerme mínimo 2 test para verificar) Por ende sigo encerrada en mi habitación. Hasta que todo no esté en orden no saldré. Cumpliendo con todos los protocolos correspondiente. •¿Por qué Tucumán? Para poder entrenar y aislarme de la provincia de Buenos Aires. Y enfocarme al 100! •¡Pero podes llevar el virus a otras provincias! No! De mi casa al hotel, sin contacto con personas. Encerrada en una habitación donde me controla un personal médico las 24 horas. Gracias a toda la gente de Tucumán! Y a todas las personas que me acompañan en esto! ❤️