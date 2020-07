Coronavirus: La circulación en Salta se realiza según la terminación del DNI

El gobernador Gustavo Sáenz anunció ayer por la noche la restricción de cirulación de personas en las ciudades con más de 30 mil habitantes. Esta medida, se aplica nuevamente desde hoy bajo el sistema de salidas según la terminación del DNI. Pares: lunes, miércoles y viernes e impares, martes, jueves y sábados. Mientras que los domingos se dividirán a la mañana los pares y por la tarde los impares.

Quienes a diario transitan por el centro de nuestra ciudad habrán podido observar que el movimiento de gente era cada vez era mayor. Esto sumado al crecimiento del virus en muchas provincias del norte fueron el disparador para volver a controlar el flujo de gente que transita por las calles de Salta. El Tribuno recorrió hoy en vivo el microcentro salteño y efectivamente pudo observar mucha menos gente en la calle y un control policial que hace recordar al comienzo de esta pandemia, pero que no tiene otro fin que controlar la salida de personas por el bien de todo los salteños.

“He visto mucha menos gente. Me parece una medida acertada del gobernador porque sino todo esto era un lío de gente. Como si el virus no existiera”, comentó un señor a este medio. La medida rige desde hoy y se prolongará hasta el próximo domingo. Fecha en la cual se etima que el gobierno tendrá un panorama más claro sobre la efectivadad o no del mismo y en base a eso ver cómo continuará todo esto. Lo cierto es que algunas provincias del norte Argentina, el virus comenzó a expanderse, solo basta citar el caso de Jujuy una provincia que hasta hace algunas semanas atrás tenía solo algunos casos y hoy ya tiene circulación comunitaria.

