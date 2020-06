Cambio de árbitros y de horarios: difunden escuchas a Grondona y Tinelli

Pedidos de árbitros, reclamos por horarios de partidos y más: los reclamos de los dirigentes de los clubes a AFA por línea privada no son nuevos en el fútbol argentino. De hecho Marcelo Tinelli, uno de los protagonistas en las escuchas publicadas por el programa Lanata sin filtro, de Radio Mitre, las había reconocido en 2017 como “algo normal”. Sin embargo, sus diálogos con Julio Grondona en 2013 vuelven a poner el foco sobre estas prácticas.

Las escuchas fueron dispuestas por el exjuez Norberto Oyarbide en el marco de una causa en la que se investigaba a una financiera como supuesta “cueva” para lavar dinero de pases de los jugadores. Todas ocurrieron entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013, y tuvieron como efe de las discusiones el encuentro entre San Lorenzo y Argentinos que se disputó el 10 de junio en el Nuevo Gasómetro y que terminó 1-1.

Los reclamos de Tinelli se enfocan en dos cuestiones. La primera: el árbitro. “Ahí está Segura (presidente de Argentinos) rompiendo los huevos y seguramente le va a hablar… Es por Caruso Lombardi (el técnico del Bicho) que rompe los huevos por el árbitro con nosotros. Van a pedir seguro a Ceballos. Y van a caer los amigos de Caruso. Ceballos, alguno de esos. Yo la verdad no quiero que me dirija Ceballos. Yo quiero que nos dirija el mejor. ¿Delfino? Pongamos a Delfino. Él dice que Delfino no sé qué mierda, que es hincha de San Lorenzo. Jamás en mi vida me enteré que Delfino era hincha de San Lorenzo. O sino uno que garantice… Pompei por ejemplo. Pero no quiero que nos dirija Ceballos que va a armar un escándalo en la cancha de San Lorenzo”.

En más de una conversación entre Tinelli y Grondona se tocó el tema del arbitraje, que finalmente quedó en manos de Fernando Rapallini. “Tratá de devolverme la guita esa que te di cuando ganaste vos… ahora ganas de nuevo”, dice el presidente de AFA en uno de los audios, a lo que Tinelli responde: “Si ganamos nosotros, sí… Ahora hay una comida con lo de Rapallini”.

El segundo reclamo es sobre el horario, luego de que el Comité de Seguridad programara el encuentro para el lunes a las 16. “Nos están puteando en arameo”, se queja Tinelli. “La culpa no es tuya ni mía”, responde Grondona, quien además remarca “las ventajas (de jugar con) los resultados de los equipos” que juegan antes. Finalmente, el encuentro se disputó a las 21 del lunes.

En 2017, cuando se hicieron públicas las escuchas entre Angelici (entonces presidente de Boca) y Segura (entonces presidente de AFA), Tinelli, que estaba de licencia en su cargo como vice del Ciclón, había brindado una entrevista con Radio Metro en la que había naturalizado el pedido de árbitros. “Debe haber audios de todos. Míos debe haber pidiendo árbitros cuando trabajé en San Lorenzo. ‘Che, ¿puede ser?’, algunas veces te tocaban, otras veces no. He pedido 35 árbitros, 40”, había anticipado. E tiempo le dio la razón.

Fuente: TyC Sports