Desde hoy y hasta el jueves Sitas cumple un paro en los hospitales

La medida de fuerza contempla concurrencia al lugar de trabajo y sólo se atenderá urgencias, internados y guardias, de acuerdo a los resuelto por el personal de la salud perteneciente al Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas). La protesta está relacionada a la falta de pago del bono nacional de 20.000 pesos, a tres meses de deuda salarial que mantiene el gobierno provincial y al incumplimiento de la paritaria salarial de marzo de 2019.

“El gobernador Juan Manzur decidió él solo no pagar la cláusula gatillo, también decidió pagarnos $1.800 y sumas en negro, cuando eso no nos alcanza para nada y no era lo convenido”, expresó Adriana Bueno, secretaría General de Sitas.

El paro por 72 horas que se inicia hoy en los hospitales públicos, contempla una movilización para este miércoles, con una concentración a las 12, en la Plaza Independencia.