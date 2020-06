Osvaldo Martín y Augusto Battig, referentes de Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), reconocieron que la inseguridad “le está ganando por goleada al ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley”, y que de acuerdo a los últimos hechos que tuvieron como víctimas a trabajadores rurales, “perdimos la paz en el campo”.

Por esa razón, hoy, a las 10, marcharán a los Tribunales Penales (avenida Sarmiento al 400) en reclamo de justicia por la muerte del productor de La Ramada de Abajo, José Pepe Porcel, que el viernes pasado fue asesinado en un intento de robo. “Nos dicen que el ministro Maley no recibirá en una reunión, pero no sé que podemos aportar nosotros como estrategia porque nosotros somos hombres de campo, son ellos los que deben velar por nuestra seguridad y no lo están haciendo”, dijo Martín, titular de Apronor. Sostuvo que “más que una reunión, queremos que el Estado, entiéndase el Gobierno, la Legislatura y el Poder Judicial, resuelva este problema de la inseguridad, porque vemos que ya mataron a 79 personas y cada día es peor”.