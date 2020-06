Tucumano aislado en Jujuy sostiene que no tiene coronavirus

Fue él mismo quien solicitó y abonó el estudio para descartar ser portador de Covid-19 al ingresar a la provincia de Jujuy, que por su condición de camionero debe ir de un lado a otro, en tiempos de pandemia. Nunca se imaginó que desde ese momento, el 7 de junio pasado, viviría un verdadero calvario. Antonio Nieva, que vive en Tafí Viejo, sigue aislado en la vecina provincia mientras espera que este jueves le hagan un nuevo testeo que le permita salir del encierro.

Desde ese lugar, en diálogo con Angel Suárez para Los Primeros, afirmó que “la pasé mal, muy mal” al describir el aislamiento y el trato inhumano que recibió de las autoridades sanitarias de Jujuy. “Primero me mantuvieron encerrado en un hotel, bajo llave, y luego me enviaron a un hospital de campaña que no estaba en condiciones, muy precario, expuestos al frío y al viento”, dijo Nieva.

Sostuvo que “nunca tuve síntomas de coronavirus pero nunca me hicieron una contraprueba, nunca respondieron a mis pedidos y recién hace pocos días, me reubicaron en un hotel, y puedo decir que estoy un poco mejor. Pero necesito salir de este encierro porque yo no tengo coronavirus”.