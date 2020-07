“El que apuesta a Argentina, pierde”, el video de un empresario que se hizo viral

Bajo el concepto, “El que apuesta al país, pierde” un empresario grabó un descargo manifestando su bronca por todas las trabas que pone el gobierno a quienes quieren invertir en Argentina.

“Che, les voy a contar una situación normal. Una situación normal, en Argentina, de cualquier tipo que quiere progresar o quiere seguir apostando al país y avanzar con su negocio. Armé una distribuidora de insumos, ¿si? Insumos médicos: alcohol, alcohol en gel, sanitizantes. Todo lo que hoy se necesita, realmente. Invertí guita, ¿no? Por supuesto porque si no no se puede trabajar si uno no invierte plata“, contó al comienzo de la grabación Sebastián Van Orton.

El empresario narró que su contador le detalló que debía “pagar 140 lucas de ingresos brutos y 400 mil mangos de IVA”. E indicó: “A todo esto falta Ganancias, a fin de año. Supuestamente por la guita que yo voy a facturar, bruta, o sea que entiende el país que a mí me tiene que dar una ganancia de la c… de la madre para que yo pueda pagar el 35% de todo el bruto y que a mí me quede algo. ¿Entonces la moraleja de todo esto cuál es? Que el que apuesta al país pierde, que el que se queda acá pierde, que pareciera que está penalizado el querer generar dinero y ahorrar”.

Sobre el final, completó: “Porque acá está penalizado generar guita, querer crecer, querer desarrollarte económica y profesionalmente. Pero está premiado el vago. El que no hace una mierda y le dicen ‘flaco yo te mantengo, pobrecito’. Pobrecito las pelotas, flaco. Vos no tenés que darle un pescado a alguien que tiene hambre, vos le tenés que enseñar a pescar. Esa es la manera en la que un país avance”.