Córdoba: Serios incidentes entre los choferes y las autoridades de UTA

Las líneas del transporte urbano de la ciudad de Córdoba no circulan desde las 16.30 de este miércoles, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decretara un paro en el interior del país.

Por la mañana, las unidades de Ersa y Aucor realizaron una sorpresiva medida de fuerza en la punta de línea de Camino a San Carlos, que afectó a los corredores 2, 3, 4, 5, 7, 8, 45 y los anulares.

Por la tarde se plegaron los colectivos de la empresa privada Coniferal y la estatal Tamse, con el anuncio de UTA nacional, por lo que no hay transporte urbano en la capital provincial.

“Se decretó un paro a nivel nacional. Es por tiempo indeterminado, por los salarios adeudados y aguinaldos“, señaló la secretaria general del gremio, Carla Esteban.

Incidentes

Cuando el secretario adjunto de UTA, Pablo Farías, llegó hasta el predio de Camino a San Carlos, se produjeron disturbios y desmanes. Los choferes comenzaron a lanzar piedras, a insultarse y hasta a agarrarse a las piñas.

Además, pincharon las ruedas y rayaron el auto Volkswagen en el que arribó el sindicalista, quien accedió al pedido de los choferes y anunció un paro por tiempo indeterminado desde las 16.30 para las líneas de Ersa y Aucor (luego, se sumaron Coniferal y Tamse).

“Hubo una mala liquidación de los salarios de abril y mayo, con una reducción por mes de 25 a 30 mil pesos por cada trabajador. Además, se suma el no pago del adelanto del mes de junio y el vencimiento del pago del medio aguinaldo correspondiente a junio“, señaló el sindicalista.

Consultado respecto a los incidentes ocurridos en punta de línea durante la mañana, Farías dijo: “En esta situación tan complicada que están viviendo los trabajadores, siempre puede uno u otro descarriarse. Pero el entendimiento de la gente está y por eso nosotros también estamos acompañando”.

“Son 5 o 6 personas; obviamente, nunca vas a conformar al 100%. En el sindicalismo siempre es así”, afirmó.

Jorge, uno de los choferes que se manifestaban en la punta de línea camino a San Carlos, dijo más temprano: “Si no cobramos los sueldos, estamos bajo la ley y podemos hacer exención del servicio. Las familias nuestras no pueden vivir del aire. Hay gente que son sostén de familia y no tienen cómo darle de comer a los hijos“.

En el lugar había más de 200 trabajadores que impedían el ingreso y la salida de las unidades.

“Hace tres meses que nos vienen charlando. Lamentablemente, la secretaria gremial (por Carla Esteban) se puso con los dedos. Que venga y ponga la cara que supuestamente la pusieron con el dedo. Qué harías vos si estás sin cobrar hace 4 meses“, dijo otro de los trabajadores.

