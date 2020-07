La Legislatura tratará el martes una Ley para cerrar las fronteras provinciales

La Comisión de Labor Parlamentaria del Poder Legislativo, presidida por el Vicegobernador, CPN Osvaldo Jaldo, se reunió esta mañana a fin de definir cuáles serán los temas que se tratarán en la próxima Sesión Legislativa. La misma se llevará a cabo el martes 7 de julio a partir de las 8:30 hs.

En primer lugar, El Vicegobernador indicó que se tratará la iniciativa que tiene como fin cerrar las fronteras de la provincia, aclarando que “en el artículo segundo del proyecto, se faculta al Ministerio de Salud y al de Seguridad para las excepciones en esta ley, que tienen que ver con el ingreso de los insumos y servicios esenciales para Tucumán”. Luego, agregó que “si bien estamos flexibilizando actividades económicas, siguen ingresando personas con el virus. Los casos que tenemos en Tucumán son importados”.

Seguidamente, indicó que llega al Recinto “un proyecto que fomenta la donación de plasma. No hay dudas que este es un problema que hoy preocupa a la gente. No nos olvidemos que, producto de la cuarentena y el aislamiento, la gente no está yendo a donar, por lo que consideramos que esta ley incentivará a la comunidad a donar sangre”.

Finalmente, detalló que se buscará dar acuerdo a dos Jueces para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y que también se tratarán proyectos vinculados a expropiaciones para el Municipio de Bella Vista y para el cementerio de Banda del Río Salí –para remodelarlo y ampliarlo.