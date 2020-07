Serio problema vecinal en Yerba Buena

Un serio problema vecinal (avenida Aconquija al 2200) ocurre en Yerba Buena. Una mujer denuncia que es golpeada frecuentemente por sus vecinos y clama por su seguridad.

“Tengo un problemas con mis vecinos desde hace tiempo y me atacaron la semana pasada. Ellos son boxeadores y a todos los del barrio van a patotear“, comentó Mercedes al móvil de Los Primeros.

Y siguió, “Ellos me golpearon porque yo defendí a otros vecinos cuando ellos los golpearon. Tienen problemas con todos. Uno de ellos sacó un arma mientras me golpeaba y me apuntó a la cabeza mientras los otros le decían que me pegue un tiro“.

Mercedes radicó varias denuncias contra sus vecinos. Incluso, hay una restricción judicial contra los vecinos para que no agredan la agredan pero esto no se cumple.