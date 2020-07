El tucumano aislado en Jujuy: “llevo más de 20 días esperando que me liberen de este infierno”

Antonio Nieva, es un camionero tucumano oriundo de Tafí Viejo que se encuentra aislado en la provincia de Jujuy desde el 7 de junio. Apenas arribó a la provincia vecina, las autoridades lo trasladaron directo a un confinamiento del que aún sigue preso.

Antonio, que dio positivo para Coronavirus, según le informaron las autoridades en esa provincia, aseguró en reiteradas ocasiones, que no contrajo el virus y que tomó todos los recaudos en su viaje laboral hacia el territorio jujeño. Denunció malos tratos, ineficiencia en la atención y hasta piensa en iniciar acciones legales contra dicha provincia.

Fue sometido a un hisopado bucal y nasal como así también, le tomaron muestras de sangre para confirmar si había generado los anticuerpos que determinan si alguna vez, contrajo la enfermedad. Hoy, los resultados de esos estudios confirmaron su sospecha: NO TUVO NI TIENE CORONAVIRUS.

Es el mismo Antonio quien brindó su testimonio a nuestro periodista Ángel Suárez: “hoy me entregaron los resultados de los test que me hicieron, un hisopado bucal y nasal que me salió negativo. Los análisis de sangre, también dieron negativo”, aseguró.

Por otro lado, reveló un dato alarmante:

“Me enteré también, que las autoridades de Jujuy, mandaron a Tucumán un informe detallando que me habían sometido al hisopado y a los análisis de sangre, confirmando que los resultados fueron positivos. Pero yo sólo aboné el hisopado, jamás me tomaron muestras de sangre”.

En el día de hoy, le realizaron un segundo hisopado, del cual aguarda los resultados. Antonio aeguró que nunca tuvo ningún síntoma característico de la enfermedad y que está seguro de que “fue un falso positivo”.

“Estoy en Jujuy desde hace 20, esperando que de una vez por todas, me liberen de este infierno”, finalizó exhausto.

Como material exclusivo, Ángel Suárez accedió, de manera extraoficial que habría mucho malestar en el área de salud de Tucumán, ya que los informes de los estudios de laboratorio que solicitaron del paciente oficialmente, nunca llegaron.