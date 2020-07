Trabajadores del plan FinEs, cobran entre $2.200 y $7.700 y desde hace 7 meses no perciben sus haberes

Educadores de jóvenes y adultos reclaman que hace siete meses no cobran. Los trabajadores del plan FinEs sostienen que tienen sueldos de entre $2.200 a $7.200.

Sin embargo, los profesionales que se encargan de llevar adelante este programa, no cobran sus haberes desde hace varios meses. Según el testimonio de unas las voceras, aseguró que una persona que cumple el rol de “preceptor” con 80 horas reloj, percibe un ingreso de $7.700 aproximadamente. Los docentes, que brindan 16 horas de clases, cobran $2.200 pesos mensuales. La situación es muy compleja, cobran un aguinaldo muy bajo, a veces de hasta 150 pesos y las mujeres no gozan de licencia por maternidad.

Otro grupo, enseña en clínicas y hospitales públicos a personas que por padecer una enfermedad, no pueden recibir una educación convencional:

“Fue un gran desafío, todos debimos capacitarnos y recibir cursos para poder ejercer este trabajo. Es muy gratificante ver que muchos pacientes puedan terminar la secundaria pero no somos bien pagados, no podemos acceder a ningún beneficio y como figuramos en actividad yo no pude solicitar el IFE, tampoco tengo obra social. Somos muy maltratados por el Ministerio de Educación”, aseguró otro joven con su voz quebrada.