Messi dijo basta y podría cambiar de club

En las últimas horas trascendió el rumor de que Lionel Messi podría dejar Barcelona en junio de 2021 y, esta vez, parece ser un asunto más serio que en otras oportunidades.. Esta información, cuya primicia fue brindada por la Cadena Ser, llega de la mano con la actitud de la Pulga en los últimos meses y su tensa relación con la dirigencia del Barcelona.

“En Barcelona todos se preguntan qué pasará con Messi, pero lo que se contó ayer y se sabe es que se ha paralizado por el momento su renovación porque está harto. Messi está muy cansado de que le atribuyan decisiones deportivas que él no ha tomado, cómo por ejemplo que se dice que él le bajó el pulgar a (Ernesto) Valverde y no era verdad. Él dijo basta y al día de hoy su idea es terminar su contrato en 2021. Hoy su intención es ésta porque Messi está cansado. La reacción del club dice que no se enteró de esto porque la familia Messi como tal no comunicó nada con respecto a la negociación. Tampoco se atreven a desmentirlo porque saben que es verdad. Uno de los proyectos del enfado de Messi es que la dirigencia le prometió proyectos ganadores y pasan los años y no cambia mucho”, afirmó en diálogo con Sportia Santiago Ovalle, periodista de SER.

Con respecto a la continuidad de Quique Setién, Ovalle dijo: “Según la dirección deportiva de Barcelona, Setién va a terminar la temporada. La intención después del empate contra el Atlético de Madrid, es que Setién también termine la Champions, aunque no te aseguran que continúe la próxima temporada aunque tiene contrato. Muchos calculan que el presidente podría pretender a Xavi Hernández como entrenador pero se dice que es difícil porque no tiene buena relación con los dirigentes. Otro nombre que suena es el de Ronald Koeman, quien admitió que quiere entrenar al Barcelona pero antes terminar el proyecto con Holanda en la Eurocopa. Son los dos principales nombres para reemplazar a Setién en septiembre”.

Fuente: TyC