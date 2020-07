La agenda de la TV del sábado: Juventus-Torino, Copa de Alemania, Fórmula 1 y Golf

Este sábado habrá una buena dosis de actividad deportiva en las pantallas, con mucho fútbol europeo, automovilismo y golf de alto nivel.

La Premier League inglesa propone partidos de varios grandes: Chelsea, Manchester United y Arsenal. En Alemania se disputará la final de la Copa local, con un clásico en escena: Bayern irá por su segunda corona de la temporada, luego de obtener la Bundesliga, y su oponente será un vecino, Bayer Leverkusen.

El récord histórico que Gianluigi Buffon intentará alcanzar en el clásico entre Juventus y Torino

Juventus, el líder de la Serie A italiana, sostendrá el clásico de la ciudad con Torino, enfocado en alejarse de Lazio, uno sus inmediatos perseguidores, que también este sábado recibirá a Milan, en el inicio de la fecha 30. La liga de España, ya en la jornada 34, contará con tres partidos.

El automovilismo está de regreso. La Fórmula 1 se estrena en el Gran Premio de Austria, del cual hoy habrá una última sesión de prácticas y la prueba de clasificación. Además, seguirán compitiendo Emiliano Grillo y Fabián Gómez en el Rocket Mortgage Classic, que tiene lugar en Detroit por el PGA Tour .

La agenda de televisión del sábado 4



FÚTBOL

8.30 Norwich City vs. Brighton. La Premier League. Fox Sports.

11 Leicester vs. Crystal Palace. La Premier League. Fox Sports 2.

11 Manchester United vs. Bournemouth. La Premier League. ESPN 3.

12 Celta vs. Betis . La liga de España. Fox Sports.

12.15 Juventus vs. Torino. La Serie A. ESPN 2.

13.30 Wolverhampton vs. Arsenal. La Premier League. ESPN.

14.30 Sassuolo vs. Lecce. La Serie A. Fox Sports 2.

14.30 Valladolid vs. Alavés. La liga de España. DirecTV Sports 2.

15 Bayern vs. Bayer Leverkusen. Final por la Copa de Alemania. DirecTV Sports.

16 Chelsea vs. Watford. La Premier League. ESPN.

16.45 Lazio vs. Milan. La Serie A. ESPN 2.

17 Granada vs. Valencia. La liga de España. DirecTV Sports 2.

17 Benfica vs. Boavista. La liga de Portugal. Fox Sports.



GOLF



14 El Rocket Mortgage Classic, del PGA Tour. La tercera vuelta. ESPN 3.



AUTOMOVILISMO



10 Fórmula 1. La prueba de clasificación. ESPN.