¿Comienza a vislumbrarse un nuevo frente opositor?

El Legislador Ricardo Bussi dialogó con Roque Galeano por FM Continental y habló acerca del armado de un frente opositor amplio. “Un grupo de dirigentes entre los cuales me anoto, estamos procurando construir un frente no peronista, donde podamos todos sentirnos en un espacio común de cara a apuntar los principios del sistema republicano de gobierno, acabar con la corrupción y fortalecer la seguridad de la provincia”, señaló en charla por Radio Continental.

“Ayer estuve hablando con el Intendente Mariano Campero de Yerba Buena, con dirigentes de la Sociedad Rural y tenemos que hacer el esfuerzo para declinar nuestras legítimas posturas personales, pero tener la generosidad de dar un paso al costado todos, y aportar a la construcción de un espacio para ganarle al peronismo. Tenemos que poner a esta provincia de pie. No podemos seguir desperdiciando tiempo y esfuerzo presentándonos divididos en las contiendas electorales”, aseguró.

“Le pedí a José Cano en el año 2015 que hagamos un espacio conjunto para poder ganarle a Alperovich, no me hizo caso. Le pedí a Silvia Elías de Pérez en el 2019 que hagamos lo propio y no me hizo caso. Ahora insisto una vez más. Tenemos que sentarnos en una mesa entre todos”.

Aunque dejó en claro que no incluye al Intendente de la capital en esos planes. “Alfaro es peronista y hay que dejarlo ahí porque comparte la mismas filosofías que nos han llevado hasta el desastre que es Tucumán”, apuntó el parlamentario tucumano.

Finalmente fue consultado por la fórmula invertida que sugirió Ruiz Olivares hace unos días en nuestro programa, donde Jaldo – Manzur sería la combinación elegida para el 2023. “No me importa nada el candidato del peronismo, si me importa que los candidatos del sector no peronista sea la gente honesta, comprometida y con ganas de cambiar Tucumán”, concluyó.

Fuente: FM Continental