Marcha frente a la comisaría 10ª por la desaparición de la joven Rocío Reinoso

En la tarde de este sábado, familiares y amigos marcharon pidiendo por la desaparición de la joven Rocio Reinoso. Fue vista por última vez el pasado jueves a la noche en Villa 9 de Julio.

Publicación de su hermana en la redes sociales

#URGENTE | LA JOVEN ESTÁ DESAPARECIDA, LA FAMÍLIA ESTÁ DESESPERADA, CUALQUIER COSA COMUNICARSE AL 3815299291

Tiene el pelo corto, llevaba puesto un camperón rojo (el dela foto) y un jeans negro zapatillas blancas Adidas con rallitas negras y un cuellito negro al cuello y sus lentes

Ya que la justicia no puede hacer nada, yo quiero que todos mis amigos del facebook me ayuden a compartir esta publicación, no se dan una idea lo destrozados que estamos y se que con ayuda de ustedes la vamos a encontrar 😭 si la ven por favor comunicarse conmigo mi número es 3815299291 se llama rocío Reinoso tiene 16 años vestía con un jeans azul y camperon rojo fue vista por última vez ayer a las 22:30 de la noche desde ya muchas gracias

