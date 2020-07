Aguilares: Robaron una pizzería a metros de la futura comisaría

Se conoció en las últimas horas otro hecho de inseguridad en la ciudad de Aguilares, un delincuente armado ingresó a una conocida pizzería, en el barrio La Cumbre. Los clientes tuvieron que salir corriendo. El dueño del local señaló en sus redes sociales que es la segunda vez en menos de 10 días.

El local se encuentra ubicado a metros de la nueva comisaría de Aguilares que será inaugurada el próximo jueves 9 de julio. La comisaría de Aguilares no le tomó la denuncia al propietario porque “No estaba el oficial de turno” y tuvieron que viajar hasta Concepción para poder dejar asentado lo sucedido.

El dueño de la Pizzería Tomás Brodersen publicó este mensaje en su red social.

Hasta cuándo vamos a seguir con esta inseguridad en Aguilares???

En la madrugada de hoy, luego de terminar la jornada de trabajo, dos sujetos armados entraron y se llevaron toda la recaudación de un día de trabajo! Poniendo en riesgo a mi familia, mis empleados hasta mi propia vida!

Esto no termina acá, fuimos a poner la denuncia correspondiente en la comisaría dándoles todos los datos posibles de la motocicleta (patente , modelo etc) ni así se movieron!!! y no nos querían tomar la denuncia porque “no estaba el oficial de turno”! Esta mañana fuimos de vuelta y nos dijeron lo mismo! Tuvimos que recurrir a la comisaría de concepcion hasta q por fin nos tomaron la denuncia!

Segunda vez que nos pasa en 10 días, cuando entraron a robar habiendo sin exagerar 2 camionetas y 6 motorizadas de la policia a 10 metros del hecho!!! Y además reprimieron a la gente y detuvieron a dos personas que nada tenían que ver, sin poder haber capturado a los delincuentes.

Quiero decir basta de tanta delincuencia!!! No se puede trabajar ni vivir tranquilo!

Quiero pedir a mis colegas gastronómicos que no unamos en esta causa para pedir más seguridad!!! Los delivery y bares son puntos fijos de los delincuentes en la noche! Sra intendenta Elia Mansilla

hagamos algo al respecto! Por favor