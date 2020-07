El infectólogo que integra el comité de especialistas que asesora al Gobierno Nacional en Coronavirus aseguró que se debería testear más en el país y reforzar el aislamiento en las zonas más afectadas. Estimó que éste será el mes más complicado junto a las primeras semanas de agosto y que en septiembre podría comenzar a bajar la cantidad de casos y por ende la curva de contagios.

¿Cree que Argentina la curva de contagios está alcanzando su pico?

Yo creo que todavía no llegamos al pico, habrá que estar atentos. Hace cuatro o cinco días que las cifras se están manteniendo entre 2.600 y 2.900 casos y todavía no pasamos los 3000, pero tengo la sensación de que este mes va a llegar el pico, sin embargo, esto puede alterarse porque toda vez que hay una cuarentena estricta, en general, el pico se retrasa, así como se retrasa el número de casos. Estamos con un porcentaje de positividad del 37 o 38% lo que revela que el virus en el Amba está circulando en forma sistemática, con circulación comunitaria.

¿La cantidad de testeos que se realizan en el país es la adecuada o se debería reforzar?

En la última fase hemos mejorado mucho el testeo con el plan Detectar, el cual ha logrado que se investigue no sólo a los casos sospechosos, detectarlos, confirmarlos y aislarlos, además de los convivientes y los contactos estrechos. Aún así, creo que se debería testear más, o ampliar el plan Detectar en forma intensa y permanente porque ha demostrado que es muy efectivo. Para mi gusto todavía no estamos testeando en la cantidad que desearía.

Cuando dice que se debería testear más ¿Se refiere también a personas asintomáticas?

No, no, testear a los asintomáticos no tiene ningún sentido. Más bien cuando aparece algún positivo estudiar el foco que es el punto más importante.

Jujuy está trabajando en la implementación del Pool Testing (testeos grupales). ¿Cuán efectivo es este método?

Yo creo que en las provincias como Jujuy que no tiene tantos casos, el Pool Testing tiene menor utilidad que en las provincias que tienen más casos o cuando hay conglomerados, por ejemplo, cuando hay un caso en una escuela; en esos casos se puede analizar si conviene el Pool Testing pero en lugares donde no hay tantos casos yo personalmente no creo que sea necesario.

¿Cuál es el nivel de precisión que tiene un test PCR? ¿Tiene un margen de error?

Es uno de los mejores métodos para detectar enfermedades agudas, tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 90 o 93%. Cuando el individuo tiene síntomas es cuando se debe hacer el testeo PCR, porque la PCR sin síntomas sólo se hace en algunos lugares de la Argentina para los convivientes estrechos y contactos familiares de un caso positivo, no para un gran público. Si una persona es conviviente estrecho o contacto familiar conviene hacer las PCR al séptimo u octavo día donde tiene la mayor chance de detectar, porque si se la hace muy precoz el día uno o dos de contacto es posible que le pueda dar negativa y en ese caso hay que repetir la PCR.

Jujuy tiene una importante cantidad de casos positivos de personas asintomáticas. ¿Cuál es la situación a nivel nacional?

De personas asintomáticas prácticamente no hay estudios, salvo los testeos que se hicieron en barrios populares, o conglomerados, pero no hay datos a nivel nacional. En general, la literatura habla de un 20 o 30% de asintomáticos, habría que ver cuántos de los asintomáticos detectados en Jujuy dan síntomas después de las 72 horas, porque hay un porcentaje de individuos que se denominan presintomáticos que pueden manifestar síntomas después. Incluso hay personas que tienen dolor de cabeza y por ahí no le dan importancia y mientras están esparciendo el virus y después de dos o tres días aparece la fiebre, por eso la fiebre no es un dato tan precoz, de hecho, sólo el 60% de los adultos tiene fiebre como síntoma inicial.

¿Las personas asintomáticas tienen menor carga viral?

Es lo que en general se observa en los trabajos, aunque también hay investigaciones que dicen que responden con menos títulos de anticuerpos, pero todavía no hay un número grande de individuos como para categorizarlo y estar seguro que es así, pero por los datos preliminares que hay daría la sensación que los asintomáticos tendrían carga viral, por eso hay mucha discusión si los asintomáticos contagian porque para contagiar a una persona sana se tiene que eliminar una determinada carga viral que no es chica, entonces hay mucha discusión en este aspecto, cual es el rol en la transmisión de la enfermedad de los asintomáticos.

¿De qué depende que una ciudad o provincia retroceda o avance hacia una fase?

Si es una provincia que no tiene casos, que no tiene transmisión comunitaria, y le parece por casos importados la enfermedad lo correcto es bloquear la zona. Pero eso no implica que sea un gran retroceso, lo que se hace es bloquear por dos semanas el lugar y después se va abriendo, porque la clave es que ese caso se quede ahí; se le hace hacer cuarentena a los contactos estrechos y convivientes y luego después puede volver a abrir. Esto ocurre en todos lados del mundo. La fase va a depender de la situación de cada ciudad y la cantidad de casos que haya, en las más afectadas conviene la cuarentena estricta.

¿En septiembre podría comenzar a descender la curva de contagios teniendo en cuenta el cambio de estación y la mejora en las condiciones climáticas?

Sí, esperamos que el número de casos comience a bajar en septiembre, creo que va a ser un periodo más agradable y con menor número de casos. Creo que el mes más duro va a ser este y las primeras dos semanas de agosto. También es cierto que esta nueva cuarentena estricta espero que tenga impacto en bajar el número de casos y que la curva se vuelve a amecetar y de ese modo el pico sea más suave también.

Fuente: El Tribuno