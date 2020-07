El tucumano aislado en Jujuy, comenzó una huelga de hambre

Antonio Nieva, el taficeño que según el gobierno de Jujuy dio positivo de Covid-19, inició una huela de hambre ya que resultados de la contraprueba arrojó resultados negativos y no quieren darle los estudios correspondientes.

Como informa en el video, al tucumano le realizaron los test hisopado bucal, nasal y exámen de sangre, todos le salieron negativo. Sin embargo la información que enviaron al COE Tucumán fue errónea. Nunca tuvo síntomas.

Es por el infierno que está viviendo, según le comenta al periodista Angel Suárez, decidió comenzar una huelga de hambre. No le responden en Jujuy, le dicen que no tienen los estudios, que no están los médicos. Solicita respuesta que por el momento el gobierno jujeño no la brinda.