Alberto Fernández criticó: “Sembrar dudas sobre la muerte de Fabián Gutiérrez es canallesco”

El presidente Alberto Fernández habló este domingo sobre el asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez. En una entrevista, criticó el comunicado emitido desde Juntos por el Cambio, donde se describió el hecho como “un crimen de la mayor gravedad institucional”. De acuerdo con el jefe de Estado, el documento “sembró dudas” sobre las razones detrás del mismo. Además, aseguró que no encuentra relación entre lo sucedido y la “causa de los Cuadernos”, en la que el exfuncionario declaró como arrepentido.

En diálogo con FM Milenium, Fernández sostuvo: “Es incomprensible que alguien trate de vincular al Gobierno con un hecho tan trágico como el asesinato de una persona. La vinculación que esa persona tuvo con la causa judicial es un hecho que objetivamente ocurrió así, pero según dicen las investigaciones -y no tengo por qué dudar- (el crimen) tuvo otros móviles”.

De esta forma, condenó el “aprovechamiento” del asesinato de Gutiérrez “para tratar de reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente”, en alusión a la “causa de los Cuadernos”. “Es de una miserabilidad absoluta insinuar que yo el Gobierno podemos estar involucrados”, insistió.

No obstante, aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos a toda la oposición, sino a un espacio político en particular: Juntos por el Cambio. “Que tres presidentes de tres partidos -el PRO, la UCR y la Coalición Cívica- se animen a firmar un documento como el que ayer firmaron, sembrando dudas sobre las razones de la muerte de Fabián Gutiérrez es realmente canallesco”, sentenció.

“Lo que pido es llamar a la reflexión a todos”, continuó Fernández, que afirmó no encontrar un vínculo entre el crimen del exsecretario de Cristina Kirchner con la “causa de los Cuadernos”. “Además, si uno lo mira fríamente, no sé quién se beneficia con la muerte de Gutiérrez, porque declaró y eso está firme y es perfectamente válido”, explicó.

“Le pido a la gente que reflexione un instante, porque intentan confundirla. Recuperemos la sensatez y el buen criterio, no nos dejemos llevar pos los odiadores de siempre”, concluyó.

Fuente: TN