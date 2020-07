Zielinski cuenta cómo la AFA perjudicó a Atlético

El DT de Atlético Tucumán, Ricardo Zielisnki, se sumó este domingo a las voces contrarias a la anulación de los descensos por parte de AFA por dos temporadas, una decisión que calificó como “una injusticia enorme“, al igual que el apresuramiento por dar por finalizada la Copa de la Superliga, a raíz de la pandemia del coronavirus.

“No estoy para nada de acuerdo con la quita de descensos, porque terminan beneficiando a los clubes que hicieron mal las cosas y castigan a los que nos esmeramos en hacer bien los deberes. Me parece una injusticia enorme que hayan tomado esa decisión“, aseguró el “Ruso”.

El entrenador del Decano también expresó su malestar contra otra resolución de la AFA, como la cancelación de la temporada, semanas después del inicio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional.

“Me parece otro error. Fue una decisión apresurada e inconsulta que tomaron cuatro o cinco de clubes de Buenos Aires que en ningún momento le pidieron su parecer a sus pares del interior del país. Me parece insólito que no hayan solicitado las opiniones a los entrenadores y jugadores para resolver. El haber dejado sin efecto la continuidad de la Copa Superliga terminó perjudicando a Atlético porque nos dejó sin la posibilidad cierta de pelear un lugar en las copas internacionales, con diez fechas por delante. Los argentinos somos así. No cambiamos más“, se quejó.