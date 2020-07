Acevedo afirmó que “por ahora no pensamos en volver de fase” y que podrían habilitar el turismo interno

El ministro del Interior de la Provincia, Miguel Acevedo, remarcó hoy en diálogo con el programa Buen Día, que se emite por La Gaceta Play, que el Poder Ejecutivo analiza flexibilizar más actividades en Tucumán, acompañado de un cierre de fronteras, en el marco de la pandemia de Covid-19.

“Estamos en una política donde tenemos que cerrar Tucumán y abrirnos dentro de la provincia, en tanto y en cuanto mantengamos los recuados. No hay perspectivas para dar un paso atrás en la fase, en este momento. Eso se da cuando hay circulación viral. Por ahora no pensamos en volver de fase”, dijo Acevedo.

Al ser consultado acerca de la posible reactivación del turismo local, el titular de la cartera de Interior explicó que “hay que ir dando la posibilidad a todos los sectores, porque sino algunos no se podrán recuperar”.

En ese sentido, indicó que con el presidente del Ente Tucumán Turismo (Sebastián Giobellina) se visualiza “un turismo cerrado de Tucumán para los tucumanos. Tenemos que consensuar con algunas de las jurisdicciones; con los hoteles, que creemos que estarán a la altura de las circunstancias; y los bares, con todas las medidas de seguridad, cuidándonos”.

Adelantó que abrir la circulación turística “es una posibilidad latente y esta semana podría haber novedades si todo marcha bien y no tenemos complicaciones. Trabajamos siempre con la guía del Ministerio de Salud Pública en función de lo que va ocurriendo día a día”.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública